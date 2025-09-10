Aquidauana executa recuperação de estradas na região da Baía Negra

A ação aproveita o período de estiagem para intensificar os trabalhos de patrolamento, nivelamento e colocação de material nas áreas que necessitam de melhorias
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, está realizando nesta semana a recuperação das estradas vicinais na região da Baía Negra, no Pantanal.
A ação aproveita o período de estiagem para intensificar os trabalhos de patrolamento, nivelamento e colocação de material nas áreas que necessitam de melhorias. O objetivo é garantir melhores condições de tráfego.
As estradas da região são utilizadas no transporte escolar, no escoamento da produção, no deslocamento de moradores e também como acesso ao turismo local.
Segundo a administração municipal, as intervenções visam melhorar a mobilidade, dar suporte ao transporte da produção e atender às demandas da comunidade que depende diariamente dessas vias.
