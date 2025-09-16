Aquidauana executa recuperação de estradas vicinais no Pantanal

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, está executando serviços de recuperação nas estradas vicinais do Pantanal, seguindo o cronograma definido em reunião realizada no mês passado entre o prefeito Mauro do Atlântico, o secretário Márcio Albuquerque e produtores da região.



As intervenções estão concentradas na estrada que liga a MS-170 à BR-419, no corredor que passa pelas fazendas União, Boa Vista, Rancho Novo, Poço Alto, Colorado, Fênix e Dona Nena. Os trabalhos incluem patrolamento, nivelamento e colocação de aterro, visando assegurar condições adequadas de tráfego.



A via tem importância para o escoamento da produção agrícola, transporte escolar, deslocamento de moradores e atividade turística no Pantanal.



Segundo o prefeito Mauro do Atlântico, que acompanhou a execução, a recuperação das estradas vicinais está entre as prioridades da administração municipal.

