Aquidauana executa recuperação de estradas vicinais no Pantanal

As intervenções estão concentradas na estrada que liga a MS-170 à BR-419
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, está executando serviços de recuperação nas estradas vicinais do Pantanal, seguindo o cronograma definido em reunião realizada no mês passado entre o prefeito Mauro do Atlântico, o secretário Márcio Albuquerque e produtores da região.
As intervenções estão concentradas na estrada que liga a MS-170 à BR-419, no corredor que passa pelas fazendas União, Boa Vista, Rancho Novo, Poço Alto, Colorado, Fênix e Dona Nena. Os trabalhos incluem patrolamento, nivelamento e colocação de aterro, visando assegurar condições adequadas de tráfego.
A via tem importância para o escoamento da produção agrícola, transporte escolar, deslocamento de moradores e atividade turística no Pantanal.
Segundo o prefeito Mauro do Atlântico, que acompanhou a execução, a recuperação das estradas vicinais está entre as prioridades da administração municipal.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Luto
Acadêmicos participam de visita técnica em Viveiro de Aquidauana
Policial penal de Aquidauana vence concurso de fotografia com imagem do Pantanal
Idoso sofre queda e é socorrido pelo Samu em Aquidauana
Esporte
O evento esportivo, de nível estadual, movimentou a cidade, gerando lazer para a população e impacto positivo no comércio local
Saúde
As salas de vacina funcionam em dois períodos, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS