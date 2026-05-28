Aquidauana: falece o Policial Civil Diocezar Maidana

A morte de Diocezar Monteiro Maidana causou grande comoção em Aquidauana nesta quinta-feira (28). Bastante conhecido entre os profissionais da segurança pública, Diocezar enfrentava há anos uma batalha contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul divulgou nota lamentando o falecimento do companheiro de corporação.

Nota de Condolências

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul manifesta profundo pesar pelo falecimento de *Diocezar Monteiro Maidana*, agente de Polícia Científica, ocorrido nesta quinta-feira (28), em Campo Grande. Ele tinha 48 anos.

Lotado na URPI (Unidade Regional de Perícias e Identificação) de Aquidauana, Diocezar ingressou na instituição há dez anos. Antes de integrar a Polícia Científica, também serviu às Forças Armadas e à Polícia Militar, construindo uma trajetória dedicada ao serviço público e à segurança da população sul-mato-grossense.

Sua passagem pela instituição deixa a marca de um servidor reconhecido pela competência, pelo compromisso com o trabalho e pela cordialidade no convívio profissional.

Neste momento de dor, a Polícia Científica se solidariza com familiares, amigos e colegas, expressando sinceras condolências.

As informações sobre velório e sepultamento, que ocorrerão em Aquidauana, serão divulgadas oportunamente.

Nossos mais sinceros sentimentos.

Polícia Científica de Mato Grosso do Sul

Diagnosticado com ELA há cerca de cinco anos, Diocezar teve sua história conhecida em todo o Estado após campanhas realizadas por familiares e amigos em busca de tratamento experimental. Na época, a doença já comprometia gradativamente seus movimentos, fala e respiração.

Mesmo diante das dificuldades impostas pela enfermidade, ele ficou marcado pela força, perseverança e apoio recebido de amigos, familiares e colegas de profissão.

O velório acontecerá na Capela Pax Nikey, localizada na Rua João Dias, nº 580, no Bairro Alto, em Aquidauana, nesta sexta-feira (29), entre 8h e 15h30.

O sepultamento está previsto para logo depois.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos prestaram homenagens e mensagens de despedida, lembrando Diocezar como uma pessoa querida e admirada pela comunidade.



