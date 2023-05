Aquidauana ficando cada vez mais verde com a distribuição de muda de plantas

Entrega aconteceu ontem (04), em frente ao Poliesportivo da cidade / Ronald Regis

Visando deixar a cidade de Aquidauana mais verde, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a prefeitura, que juntas mantêm um Viveiro Municipal, (onde são cultivadas mais de 3 mil e 500 espécies), realizou a distribuição de 500 mudas de árvores do cerrado e frutíferas, para a população. A ação, aconteceu na manhã do dia 4 de maio, em frente ao Centro Poliesportivo do Município, e os moradores puderam levar para casa, de forma gratuita, quantas mudas desejassem das espécies disponíveis.

O secretário de Meio Ambiente do município, Wanderley dos Santos Mariano, explica como funciona essa ação.

"Essa ação ocorre toda vez, que há disponibilidade de muda no nosso viveiro. A gente faz uma ação sócio ambiental com a população. A ideia vem da Secretaria de Meio Ambiente junto com o prefeito Odilon Ribeiro, que o mesmo, quando caminha na cidade, a população reivindica, que muda, quer planta. Então, ele sempre está ali no nosso viveiro, acompanhando o desenvolvimento, a produção nossa, onde ele deu a ideia de a gente ir para pontos movimentados da cidade e fazer a doação," explica o secretário.

"Mês que vem começa a Semana do Meio Ambiente. Então, todo ano no mês de maio a gente faz uma doação de uma grande quantidade de espécies de frutas, tantas nativas quanto frutíferas da nossa região," termina o secretário.



Foram entregas de forma gratuita, mudas de Pata de Vaca (Roxa ou Branca), Cedro, Flamboiã vermelho, Caroba, Maracujá Doce, Tingui do Cerrado, Canudo de Pito, Guapuruvu, Jequitibá, Pau Brasil Falso, Paratudo, Ata, Oiti, Ingá, Pitanga e Pitaya.

Os moradores da cidade, que passavam pelo local, percebiam a distribuição e se aproximavam para adquirir uma muda, como fez o Militar aposentado, Luiz Mário Cunha, 57 anos, morador no assentamento Indaiá 4. "Como eu moro num sítio, num assentamento, tem uma reserva boa lá. Eu planto muitas árvores e quanto mais plantar, o ambiente agradece. Tenho cedro, Jatobá, aroeira e outras mudas. Eu costumo muito também recolher sementes, e vou trazer para eles aqui também. Quanto mais árvores tiver, nós estamos respirando ar puro. Tem que plantar," diz o aposentado.

Morador no assentamento Indaiá 4, Luiz Mário Cunha - Foto: Ronald Regis



A Secretaria de Meio Ambiente mantém um Viveiro Municipal, onde essas mudas são cultivadas para ações desse tipo, como explica a técnica responsável pelo viveiro, Eronilda Tatiane Moreira, 31 anos.

"Lá no viveiro municipal a gente trabalha com mudas nativas frutíferas. Árvores do cerrado e medicinais. A maioria delas através de sementes. A cada 54 sementes, a gente faz troca por cinco mudas. Isso é direto lá no viveiro municipal. Tem semente lá, que veio da divisa, lá do Paraguai, explica Eronilda.

Veja o Vídeo:



As pessoas interessadas em trocar sementes ou mesmo receber duas mudas para plantar no seu quintal, sua chácara, pode se dirigir à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que fica na rua Giovane Toscano de Brito, n.º 1784, Serraria, em frente ao parque da Lagoa Comprida. Vale lembrar que as sementes trocadas, como foi mencionado nessa reportagem, não podem ser de frutas cítricas como limão, laranja, por exemplo. Outras, como, mamão, abacate, manga, podem ser trocadas.