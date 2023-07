Aquidauana fica sem acesso nas 3 pontes durante um período

As 3 pontes ficaram interditadas ao mesmo tempo / Rede Social, Leandro Diana

Aquidauana ficou sem acesso nas três pontes durante um período, no início da tarde desta terça-feira, dia 11. Melhorias, obras e acidente deixou as 3 pontes com tráfego prejudicado. A cidade ficou completamente sem acesso pela área urbana por cerca de 20 minutos.

Segundo informações colhidas pelo O Pantaneiro, a Ponte Velha (Roldão de Oliveira), está interditada desda primeiras horas da manhã, para melhorias na Rede Elétrica pela concessionária Energisa.

A Ponte Boiadeira está interditada, por conta das obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Estrada Boiadeira e parte da Rua Felício dos Santos, com acesso ao frigorífico Buriti

Acidente

A Ponte Nova ficou interditada, por conta de um acidente entre duas motos e um carro. Os motociclistas ficaram feridos na Ponte Nova, por isso o trânsito pelo local ficou parado.

Ainda segundo a equipe de reportagem de O Pantaneiro, a entrada da cidade ficou parada por cerca de 20 minutos, com mais de 5 quadras com carros e motos engarrafados.

Após o socorro às vítimas, somente o fluxo de veículos na Ponte Nova foi liberado.