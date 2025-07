Aquidauana finaliza ciclo de aplicação do fumacê contra dengue

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana concluiu, no dia 8 de julho, o cronograma de aplicação do inseticida Ultra Baixo Volume (UBV) pesado, conhecido como fumacê, para o combate ao mosquito transmissor das arboviroses dengue, chikungunya e zika.



O trabalho foi executado pela Coordenadoria de Controle de Vetores durante 26 dias, totalizando duas aplicações completas do inseticida, chamadas de ciclos. As pulverizações ocorreram nos horários de maior eficácia técnica: no início das manhãs e no final da tarde/início da noite.



Foram utilizados 206 litros do inseticida Cielo, repassados pelo Ministério da Saúde ao Estado e destinados ao município de acordo com o volume de casos notificados. As aplicações abrangeram todos os bairros da cidade e foram realizadas junto às visitas domiciliares dos agentes de saúde, que também orientaram os moradores sobre medidas preventivas, como o tratamento de depósitos de água e a eliminação de possíveis focos do mosquito.



Segundo o último boletim epidemiológico, Aquidauana registrou 271 casos confirmados de chikungunya entre 836 notificações. Apesar do crescimento dos casos nos últimos meses, a Secretaria de Saúde e Saneamento observa sinais de estabilização, atribuídos à queda nas temperaturas e ao trabalho de controle químico.



O coordenador do Controle de Vetores, Sebastião Marques, destacou que a participação da comunidade é essencial para manter os índices sob controle. “O combate ao mosquito transmissor depende da responsabilidade de todos. É fundamental que cada cidadão mantenha suas residências livres de água parada, contribuindo assim para a saúde e bem-estar de toda a comunidade”, reforçou.

