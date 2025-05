Aquidauana firma parceria com Simasul Siderurgia para geração de empregos

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana está intensificando esforços para promover a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho por meio de parcerias com empresas do município. A ação é coordenada pela Casa do Trabalhador, em conjunto com a Secretaria Municipal de Gestão Estratégica. Na última quarta-feira (22), uma nova etapa dessa iniciativa foi marcada por uma reunião com a equipe de Recursos Humanos da Simasul Siderurgia – Indústria Siderúrgica de Aquidauana.



O encontro ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Educação e foi conduzido pelo secretário de Gestão Estratégica, Alexandre Périco. Na ocasião, representantes da siderúrgica apresentaram o plano de cargos e carreiras da empresa, detalharam as vagas de emprego disponíveis e explicaram os perfis profissionais que estão buscando.



“Vamos ampliar essas parcerias com outras empresas do município e com instituições de ensino, para que juntos possamos criar novas alternativas de emprego para a população”, afirmou o secretário Alexandre Périco.



De acordo com a diretora de RH da Simasul, Simone Gomes, a empresa está em fase de expansão com a instalação de um novo alto forno, que dobrará sua capacidade de produção de ferro gusa. Com isso, serão abertas inicialmente 42 vagas de emprego em diversos setores, com previsão de atingir 80 novas contratações ao todo.



As oportunidades são destinadas a homens e mulheres e muitas não exigem experiência anterior. A própria empresa se encarregará da capacitação dos candidatos selecionados, contribuindo assim para a qualificação da mão de obra local.



Durante a reunião, o diretor de Qualidade e Meio Ambiente da Simasul, Rogério Allisson Portilho, também fez uma apresentação institucional e respondeu a perguntas sobre os benefícios e cargos ofertados. Ele reforçou o compromisso da empresa com o desenvolvimento local e anunciou que estão buscando apoio da Prefeitura para ofertar cursos de qualificação profissional à população.



Além dos representantes da Simasul e da Secretaria de Gestão Estratégica, participaram da reunião o secretário de Assistência Social, Cleriton Alvarenga; o chefe de gabinete, Anderson Meireles; e o diretor municipal de Trânsito, Flávio Gomes Filho.

