Aquidauana foca na psicultura e terá fornecimento de peixe na merenda

Tanque de peixe / Divulgação

Um dos exemplos de destaque dessa parceria entre a prefeitura e a agricultura familiar vem da propriedade dos pequenos produtores, Vander Escobar de Souza e Placídia Barros Figueiredo, moradores do Assentamento Indaiá II.

A Secretaria Municipal de Produção segue com diversas ações nos assentamentos Indaiás, em Aquidauana, buscando auxiliar os pequenos produtores na diversificação da produção e melhorando a geração de renda para as famílias produtoras.

Segundo a prefeitura, eles desenvolvem plantio e, também, trabalham com a psicultura, com dois tanques para criação de Pacu (piaractus mesopotâmicus).

Todo o peixe produzido nesses dois tanques já é comercializado e entregue em bares, restaurantes, supermercados, conveniências, venda direta e ao 9º Batalhão de Engenharia e Combate, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Os produtores Placídia e Vander contam com o apoio da Secretaria de Produção de Aquidauana no preparo de novos dois tanques para a implantação da criação da espécie Pintado (pseudoplatystoma Corruscans), peixes esses que serão destinados à venda direta e ao mercado local.

Com apoio da Secretaria Municipal de Produção, com assessoramento técnico, Placídia e Vander também estão se organizando para fornecer os peixes para a compor a alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino, na qual a prefeitura compra através dos programas PAA e PNAE.

“Com a ampliação da produção através da implantação de mais 02 tanques, nós na secretaria e os produtores vemos a necessidade de implantação de um abatedouro de peixes na propriedade, com o objetivo de agregar valor ao produto e ampliar a comercialização. Aquidauana tem um grande potencial para crescer na psicultura, não só na região do Indaiá, mas em outras do município”, disse a secretária de Produção, Paula Polini.

Conforme as políticas públicas implantadas pelo prefeito Odilon Ribeiro ao longo de sua gestão, a prefeitura concede através da Secretaria de Produção, o apoio técnico de orientação para plantio, colheita, preparação do solo, abertura de tanques e diversificação das culturas, bem como, disponibiliza equipamentos (patrulha agrícola) para o preparo do solo, acompanhamento periódico da produção e, também, capacitação e veterinário para a certificação dos produtos de origem animal.

“Temos trabalhado políticas públicas que vem contribuindo para a realização de sonhos e melhoria da renda dos pequenos produtores da agricultura familiar e as parcerias são essenciais para isso, somado a força de vontade, disposição e a dedicação que os produtores precisam colocar pra tudo dar certo”, finalizou a secretária Paula.