Aquidauana foi a cidade mais quente do MS nesta segunda: 43,7°C!

Esta segunda-feira (7) , não foi fácil para os pantaneiros. A cidade de Aquidauana alcançou a maior temperatura do estado de Mato Grosso do Sul, registrando impressionantes 43,7°C, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Além da alta temperatura, o clima foi marcado ainda pela baixa umidade relativa do ar, com mínima registrada de apenas 7%.