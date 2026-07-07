Benedito Ruy Barbosa deixa legado que marca diretamente Aquidauana

Benedito Ruy Barbosa, um dos maiores escritores e dramaturgos de todos os tempos - / Montagem feita por IA/Prefeitura de Aquidauana/Wagner Fontoura/Flickr

Benedito Ruy Barbosa, que morreu nesta terça-feira (07), aos 95 anos, tinha o Pantanal como uma de suas grandes inspirações. O escritor e dramaturgo ficou marcado por retratar o universo rural brasileiro e deixou um legado que também marcou diretamente municípios como Aquidauana, Miranda e Corumbá.

Ele é o autor do grande sucesso "Pantanal", obra original de 1990 que foi exibida na TV Manchete e segue aclamada como um dos maiores sucessos de audiência da história. Recentemente, em 2022, a novela ganhou um remake de autoria de Bruno Luperi, neto de Benedito, na TV Globo.

Nas duas versões, um dos principais cenários da trama foi a Fazenda Rio Negro, em Aquidauana, propriedade que ficou conhecida nacionalmente como a "fazenda de Zé Leôncio". Em 2022, o município recebeu o elenco para as gravações e ganhou visibilidade nacional com o remake. Na época, até um telão foi montado na Praça dos Estudantes para que a população pudesse acompanhar o primeiro capítulo.

O dramaturgo estava internado no HCor (Hospital do Coração), em São Paulo (SP). O comunicado informou que a morte ocorreu em decorrência de complicações de insuficiência renal crônica.

“A instituição se solidariza com os familiares e amigos neste momento de pesar”, diz nota oficial do HCor.

Nascido no dia 17 de abril de 1931, na cidade de Gália, no interior de São Paulo, Benedito foi um dos maiores novelistas da TV brasileira. Além de Pantanal, foi o autor de clássicos como Renascer, Sinhá Moça, Cabocla, Rei do Gado, Terra Nostra, entre outros. Também foi o escritor de Sítio do Picapau Amarelo, série exibida pela Globo a partir de 1977. Sua última obra original na Globo foi Velho Chico, em 2016.

