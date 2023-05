Aquidauana forma profissionais em Curso de Artesanato em Pente Liço

Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (26), aconteceu o encerramento do Curso de Artesanato em Pente Liço. Este curso de formação profissional rural, foi realizado pela Prefeitura de Aquidauana, via Assistência Social, em parceria com o SENAR e Sindicato Rural de Aquidauana.

O curso foi ministrado pela instrutora do SENAR, professora Bárbara Gomes, aconteceu no prédio do Núcleo de Geração de Emprego e Renda e totalizou 40 horas/aula.

As participantes desenvolveram as técnicas de tecelagem, utilizando o tear do Pente Liço, uma arte milenar, por meio do qual podem ser confeccionadas diferentes peças, tais como: redes, tapetes, luminárias, trilho de mesa, dentre outras.

O pente liço é feito usando o equipamento tear manual, pode ser feito com barbante, lã, fibras naturais, conforme a textura necessária para o produto final.

O Núcleo de Geração de Emprego e Renda está localizado na Rua Felipe Orro, Bairro Exposição, em frente à Escola Municipal CAIC Antônio Pace.