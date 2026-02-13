 Aquidauana fortalece agricultura familiar com entrega de tratores recuperados nos Assentamentos Ind

A iniciativa contribui especialmente para que os produtores possam fornecer alimentos para a merenda escolar das redes Municipal e Estadual em Aquidauana / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, realizou nesta semana a entrega de dois tratores totalmente recuperados para atender os produtores dos Assentamentos Indaiás 1, 2 e 4. O maquinário será utilizado pelos integrantes da Associação de Produtores dos Indaiás 1, 2 e 4 e também atenderá as famílias do Indaiá 3.

O investimento da Administração Municipal foi de aproximadamente R$ 40 mil na reforma geral dos dois tratores e dos implementos que compõem as patrulhas mecanizadas. Foram substituídas as grades, instalados discos novos e realizada a troca completa da estrutura das duas grades, garantindo mais eficiência no trabalho no campo e segurança no atendimento aos produtores.

Com o fim do período de chuvas, será iniciado um ciclo de atendimento às famílias assentadas, auxiliando na preparação do solo para o plantio, no apoio durante a colheita e, também, no fortalecimento da comercialização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar. A iniciativa contribui especialmente para que os produtores possam fornecer alimentos para a merenda escolar das redes Municipal e Estadual em Aquidauana, gerando renda e fortalecendo quem vive e trabalha no campo.

O secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes, destacou a importância do investimento. “Essa é uma ação muito importante para os nossos pequenos produtores. A recuperação desses tratores garante mais agilidade no preparo do solo e melhores condições de trabalho no campo. O prefeito Mauro está sempre atento às demandas dos assentamentos e determinou que buscássemos soluções para apoiar quem produz e gera renda em nosso município”, afirmou o secretário.

A entrega dos tratores é um reforço para o desenvolvimento rural sustentável, valorizando a agricultura familiar e promovendo mais oportunidades para as famílias dos Assentamentos Indaiás.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!