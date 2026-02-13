 Aquidauana fortalece agricultura familiar com entrega de tratores recuperados nos Assentamentos Ind

Com o fim do período de chuvas, será iniciado um ciclo de atendimento às famílias assentadas, auxiliando na preparação do solo para o plantio
A iniciativa contribui especialmente para que os produtores possam fornecer alimentos para a merenda escolar das redes Municipal e Estadual em Aquidauana / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, realizou nesta semana a entrega de dois tratores totalmente recuperados para atender os produtores dos Assentamentos Indaiás 1, 2 e 4. O maquinário será utilizado pelos integrantes da Associação de Produtores dos Indaiás 1, 2 e 4 e também atenderá as famílias do Indaiá 3.
O investimento da Administração Municipal foi de aproximadamente R$ 40 mil na reforma geral dos dois tratores e dos implementos que compõem as patrulhas mecanizadas. Foram substituídas as grades, instalados discos novos e realizada a troca completa da estrutura das duas grades, garantindo mais eficiência no trabalho no campo e segurança no atendimento aos produtores.
Com o fim do período de chuvas, será iniciado um ciclo de atendimento às famílias assentadas, auxiliando na preparação do solo para o plantio, no apoio durante a colheita e, também, no fortalecimento da comercialização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar. A iniciativa contribui especialmente para que os produtores possam fornecer alimentos para a merenda escolar das redes Municipal e Estadual em Aquidauana, gerando renda e fortalecendo quem vive e trabalha no campo.
O secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes, destacou a importância do investimento. “Essa é uma ação muito importante para os nossos pequenos produtores. A recuperação desses tratores garante mais agilidade no preparo do solo e melhores condições de trabalho no campo. O prefeito Mauro está sempre atento às demandas dos assentamentos e determinou que buscássemos soluções para apoiar quem produz e gera renda em nosso município”, afirmou o secretário.
A entrega dos tratores é um reforço para o desenvolvimento rural sustentável, valorizando a agricultura familiar e promovendo mais oportunidades para as famílias dos Assentamentos Indaiás.
