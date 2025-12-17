Acessibilidade

17 de Dezembro de 2025 • 22:45

Buscar

Últimas notícias
X
Infraestrutura

Aquidauana fortalece frota municipal com entrega de veículos para Educação e Esporte

Em seu discurso, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância dos investimentos para a execução eficiente das políticas públicas

Da redação

Publicado em 17/12/2025 às 20:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A cerimônia ocorreu no Paço Municipal e integra as ações de final do primeiro ano de mandato do prefeito Mauro do Atlântico / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou, na manhã desta quarta-feira, dia 17, a entrega oficial de dois veículos destinados a reforçar a estrutura operacional das secretarias municipais de Educação e de Esporte e Lazer. A cerimônia ocorreu no Paço Municipal e integra as ações de final do primeiro ano de mandato do prefeito Mauro do Atlântico.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) recebeu uma caminhonete Toyota Hilux CDSR A4FD 4x4, cabine dupla, adquirida com recursos próprios da prefeitura e da secretaria, em um investimento de R$ 325 mil. O veículo, mais robusto e seguro, será utilizado especificamente para atender o deslocamento das equipes técnicas até as escolas pantaneiras, distritos e aldeias, garantindo mais agilidade e eficiência nos serviços prestados nessas localidades de difícil acesso.

Já a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) foi contemplada com um furgão, que foi remanejado da frota municipal. O veículo, anteriormente utilizado pelo Samu, passou por reforma e adequação após atingir o tempo máximo de uso para transporte de pacientes. Agora, será utilizado para o deslocamento de materiais esportivos, equipamentos e equipes, especialmente em eventos realizados nos bairros, distritos e aldeias.

O ato de entrega contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, dos vereadores Genivaldo Montana (líder do governo), Nilson Pontim e Sargento Cruz, além da secretária de Educação, professora Wilsandra Béda, do secretário de Esporte e Lazer, Mauro Marino, e de outros secretários e servidores municipais.

Em seu discurso, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância dos investimentos para a execução eficiente das políticas públicas. "Esse furgão para a Semel vai contribuir muito na execução dos serviços e eventos esportivos. Já a caminhonete é fundamental para o atendimento das escolas pantaneiras, distritos e aldeias, pois são estradas que demandam um veículo forte e seguro", afirmou.

Os secretários beneficiados reforçaram o impacto positivo dos veículos em suas pastas. Mauro Marino, da Semel, ressaltou que o furgão "fortalece a estrutura da secretaria e será fundamental nos deslocamentos da equipe e dos materiais". A secretária Wilsandra Béda, da Semed, agradeceu o empenho da gestão e adiantou outra entrega: "Em breve, o prefeito estará entregando o novo caminhão para transportar a merenda escolar, que é um investimento tão necessário".

Os vereadores presentes também manifestaram apoio à iniciativa, enfatizando que a melhoria da frota é essencial para garantir que os serviços municipais cheguem com segurança e qualidade a todas as regiões do município, inclusive às mais distantes. A ação simboliza o compromisso da administração municipal em priorizar a estruturação logística para melhor atender a população de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Evento

Espetáculo "Natal Luz" será realizado neste sábado em Aquidauana

Oportunidade

Aquidauana tem 46 vagas de emprego disponíveis nesta quarta

Clima

Aquidauana terá céu nublado e chance de chuva isolada nesta quarta-feira

Sertão reinaugura loja em Aquidauana com ofertas exclusivas a partir de 18 de dezembro

Líderes de Aquidauana participam do Encontro Nacional da Pastoral da Criança em Curitiba

Aquidauana entrega novos veículos para as secretarias de Educação e de Esportes

Amor

Iná e Augusto celebram o primeiro casamento na história do Asilo São Francisco

Publicidade

Desenvolvimento

Aquidauana entrega novos veículos para as secretarias de Educação e de Esportes

ÚLTIMAS

Sorte

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 58 milhões

Os números sorteados foram: 01 - 20 - 45 - 48 - 51 - 58

Serviços

Aquidauana institui Comissão Saúde das Mulheres

Também foi aprovada homenagem póstuma a um conselheiro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo