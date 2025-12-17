Aquidauana fortalece frota municipal com entrega de veículos para Educação e Esporte

A cerimônia ocorreu no Paço Municipal e integra as ações de final do primeiro ano de mandato do prefeito Mauro do Atlântico / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou, na manhã desta quarta-feira, dia 17, a entrega oficial de dois veículos destinados a reforçar a estrutura operacional das secretarias municipais de Educação e de Esporte e Lazer. A cerimônia ocorreu no Paço Municipal e integra as ações de final do primeiro ano de mandato do prefeito Mauro do Atlântico.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) recebeu uma caminhonete Toyota Hilux CDSR A4FD 4x4, cabine dupla, adquirida com recursos próprios da prefeitura e da secretaria, em um investimento de R$ 325 mil. O veículo, mais robusto e seguro, será utilizado especificamente para atender o deslocamento das equipes técnicas até as escolas pantaneiras, distritos e aldeias, garantindo mais agilidade e eficiência nos serviços prestados nessas localidades de difícil acesso.

Já a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) foi contemplada com um furgão, que foi remanejado da frota municipal. O veículo, anteriormente utilizado pelo Samu, passou por reforma e adequação após atingir o tempo máximo de uso para transporte de pacientes. Agora, será utilizado para o deslocamento de materiais esportivos, equipamentos e equipes, especialmente em eventos realizados nos bairros, distritos e aldeias.

O ato de entrega contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, dos vereadores Genivaldo Montana (líder do governo), Nilson Pontim e Sargento Cruz, além da secretária de Educação, professora Wilsandra Béda, do secretário de Esporte e Lazer, Mauro Marino, e de outros secretários e servidores municipais.

Em seu discurso, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância dos investimentos para a execução eficiente das políticas públicas. "Esse furgão para a Semel vai contribuir muito na execução dos serviços e eventos esportivos. Já a caminhonete é fundamental para o atendimento das escolas pantaneiras, distritos e aldeias, pois são estradas que demandam um veículo forte e seguro", afirmou.

Os secretários beneficiados reforçaram o impacto positivo dos veículos em suas pastas. Mauro Marino, da Semel, ressaltou que o furgão "fortalece a estrutura da secretaria e será fundamental nos deslocamentos da equipe e dos materiais". A secretária Wilsandra Béda, da Semed, agradeceu o empenho da gestão e adiantou outra entrega: "Em breve, o prefeito estará entregando o novo caminhão para transportar a merenda escolar, que é um investimento tão necessário".

Os vereadores presentes também manifestaram apoio à iniciativa, enfatizando que a melhoria da frota é essencial para garantir que os serviços municipais cheguem com segurança e qualidade a todas as regiões do município, inclusive às mais distantes. A ação simboliza o compromisso da administração municipal em priorizar a estruturação logística para melhor atender a população de Aquidauana.

