Aquidauana ganha 1ª turma de enfermeiros graduados

Divulgação

Um momento histórico e de grande importância para o município de Aquidauana, aconteceu na última sexta-feira (14), que foi a solenidade de formatura da primeira turma de Enfermagem, da Universidade Anhanguera, realizada no auditório da UFMS – Campus I.

Nesta primeira turma de Enfermagem colaram grau 29 formandos, tendo como paraninfo o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, a patrona foi a Secretaria de Saúde e Saneamento Básico de Aquidauana - Patrícia Panachuki, e homenageada como destaque e nome de turma, a professora e enfermeira Andréia César de Oliveira de Paula.

A solenidade foi presidida pelo gestor do polo da Anhanguera em Aquidauana, Thomaz Alves Corrêa dos Reis e teve a presença da Secretaria de Saúde de Nioaque – Márcia Cristiane Jara e da primeira-dama de Aquidauana, Maria Eliza Ribeiro.

Os formandos prestaram homenagem em agradecimento ao prefeito Odilon Ribeiro, às secretarias de saúde Patrícia Panachuki e Marcia Cristiane Jara, à professora e enfermeira - Andréia César de Oliveira de Paula, a secretaria administrativa do polo de Aquidauana - Lucilene Pereira Valejo e, também, à enfermeira RT do Hospital Regional de Aquidauana - Juliana Miranda.

Ao fazer uso da palavra, o prefeito Odilon Ribeiro parabenizou cada um dos formandos pelo esforço nos estudos, se dedicando em busca dessa formação e, também, aproveitou para destacar a importância desse evento na história da cidade, sendo essa a primeira turma de enfermeiros(as) graduados dentro do município

“Quero parabenizar aos novos enfermeiros(as) por essa conquista, pois a educação abre portas e o conhecimento ninguém pode tirar de nós. Sem dúvidas, vocês tomaram a melhor decisão da vida: se profissionalizar para fazer a diferença na vida dos pacientes que chegarem em suas mãos. São novos enfermeiros(as) que escrevem seu nome na história de Aquidauana, que se esforçaram muito e concluíram esse curso. Agora, estão prontos para ajudar a salvar vidas e cuidar de quem tanto precisa”, destacou o prefeito.

Aproveitando a oportunidade, o prefeito de Aquidauana também parabenizou ao gestor do Polo da Anhanguera pela persistência no projeto e investir no polo para que o curso fosse sediado no município, oportunizando e facilitando o acesso para a população se matricular e poder cursar enfermagem na própria cidade.