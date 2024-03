Aquidauana ganha Central de Ambulâncias reformada

Na manhã de hoje, dia 19, ocorreu a cerimônia de entrega da reforma da Central de Ambulância em Aquidauana.

A reforma englobou desde a renovação da fachada até a execução de um novo piso de concreto armado, substituição de todas as portas, janelas, estrutura de cobertura e telhado, além de pintura interna e externa. Foram instalados novos pisos, aprimorada a acessibilidade e readequado o espaço interno com a adição de dois dormitórios e uma cozinha.

Os banheiros também passaram por reforma, recebendo novos revestimentos e louças sanitárias, além da implantação de novas redes hidráulica e elétrica. Um espaço apropriado para o armazenamento de cilindros de oxigênio foi construído.

O prefeito Odilon Ribeiro enfatizou a importância do trabalho em equipe para a realização da reforma:

Enrique de Mello Albuquerque, Coordenador da Central de Ambulância, expressou seu contentamento com as melhorias:

“É com imensa satisfação que compartilho o quanto estamos felizes com a reforma. O local ficou excelente, superando nossas expectativas. A qualidade do dormitório para os plantonistas é excepcional. Sou muito grato ao prefeito Odilon e à nossa secretária de saúde. Meus agradecimentos também ao Afrânio, ex-coordenador, cuja solicitação impulsionou a reforma da Central de Ambulâncias. Com as melhorias, nossos atendimentos têm significativamente aumentado.”