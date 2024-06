Aquidauana ganha unidade da Rede Feminina de Combate ao Câncer

Inaugurada nova unidade de atendimento oncológico em Aquidauana com apoio da Prefeitura / Divulgação

Com apoio da Prefeitura de Aquidauana, na manhã de hoje, 14, foi inaugurada a unidade de atendimento da Associação Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio e Aquidauana, que tem a função de dar apoio aos pacientes oncológicos e seus familiares e cuidadores.

A associação é formada por mulheres voluntárias de Aquidauana e de Anastácio, tem atualmente 74 colaboradoras, que desenvolvem o trabalho de apoio. A maioria delas já tiveram câncer, em outros casos estão passando pelo tratamento da doença ou tem familiares com câncer e se voluntariaram para ajudar na Rede.

A casa onde está funcionando a Unidade de Atendimento aos pacientes oncológicos, só foi possível devido uma parceria com a Prefeitura de Aquidauana e a Associação Rede Feminina de Combate ao Câncer que disponibilizou o imóvel e arcará com a despesa de custeio da mesma.

Nova unidade de apoio a pacientes com câncer abre suas portas em Aquidauana - Divulgação/Agecom

O prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado da primeira-dama Maria Eliza, secretários municipais e do deputado federal Geraldo Resende estive presente na inauguração, falou do respeito e gratidão que tem à Rede pelo trabalho das voluntárias, reafirmou o apoio da prefeitura para custeio da unidade.

“Em nome minha esposa Maria Eliza, quero dizer a vocês a minha gratidão pelo empenho e trabalho de todas. Nos próximos 6 meses vocês não terão despesas nenhuma com os custos de manutenção desta casa”, completou o prefeito Odilon Ribeiro.

O deputado Geraldo Resende, ao falar aos presentes, trouxe uma boa notícia para Aquidauana, que alegrou as voluntárias da Rede. “Estou assumindo aqui um compromisso, vamos construir aqui uma Clínica da Mulher com a sede da Rede Feminina junto. Vou disponibilizar por meio de emenda R$ 3 milhões para a construção, para atender as pacientes de Aquidauana e Anastácio”, anunciou o deputado Geraldo Resende.

Por sua vez, o prefeito Odilon e as voluntárias da Rede agradeceram ao deputado Geraldo pela destinação do recurso, confirmando que será de grande valia para estruturar um atendimento humanizado, com mais recursos e logística adequada às mulheres pacientes em tratamento de câncer.

Profª Ivone Nemer de Arruda - Divulgação/Agecom

Já a vice-presidente da associação, Profª Ivone Nemer de Arruda discorreu sobre o papel que a entidade desenvolve em Aquidauana e Anastácio e também fez um agradecimento a atual gestão pelo apoio na implantação da unidade inaugurada.

“Agradeço à prefeitura de Aquidauana, ao prefeito Odilon e toda sua equipe pela parceria em nos ceder este prédio sem custos para a associação. Esta casa vai ser um espaço de acolhimento a essas famílias que tanto necessitam do nosso apoio na luta contra o câncer”, disse a vice-presidente Ivone Nemer.

Também estiveram presentes prestigiando a inauguração, as secretárias municipais Marluce Luglio (Administração) e Patrícia Panachuki (Saúde), José Edson Barbosa (secretário de Cultura de Anastácio), vereador Lincoln Pellicioni (Anastácio), Aline Cauneto (diretora do Núcleo Regional de Saúde), padre José Aparecido, Ten.Cel. Carlos Magno - comandante do 7º Batalhão de Policia Militar, pacientes e as mulheres integrantes da Rede.

Associação Rede Feminina de Combate ao Câncer inaugura unidade de atendimento em Aquidauana - Divulgação/Agecom

SERVIÇO – A unidade de atendimento da Rede Feminina em Aquidauana está localizada no antigo prédio do CRAM, na Rua Antônio Nogueira nº 818 – Bairro Alto.

A Rede é uma instituição, filantrópica, social e sem fins lucrativos, que trabalha como missão principal a prevenção e a luta no combate ao câncer, buscando meios para fortalecer o atendimento humanizado às pessoas vítimas de câncer e seus familiares.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana