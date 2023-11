Aquidauana garante vaga na próxima fase da Copa Assomasul

/ Edson Ribeiro

Foi realizado no dia 28 de outubro na cidade de Caracol, a quinta etapa da terceira fase da 19ª Copa Assomasul de Futebol. Nesta etapa, garantiram classificação para a 4ª fase da competição os municípios de Aquidauana e Tacuru.

Em seu primeiro jogo, a equipe aquidauanense venceu Nova Andradina por 1 a 0 no período da manhã. Na segunda partida, realizada no período vespertino, Aquidauana goleou Amambai por 7 a 0. Também disputaram esta fase, as cidades de Amambai, Caracol e Nova Andradina.

Este ano, Aquidauana segue em busca do bicampeonato, pois já havia conquistado o titulo em 2021 e é a atual vice-campeã do torneio. Aquidauana participa do campeonato com apoio da Prefeitura Municipal e da Fundação de Esportes (FEMA) e do prefeito Odilon Ribeiro, que tem incentivado o time para conquistar mais uma vitória para a cidade.

Os prêmios desta edição serão divididos para o município campeão, vice-campeão, terceiro e quarto lugar. O Campeão vai ganhar o valor de R$ 18 mil reais, vice-campeã R$ 14 mil, terceiro lugar será R$ 10 mil e quarto lugar com R$ 6 mil, além de troféus e medalhas que serão distribuídos para os atletas.

O município campeão vai ganhar um prêmio extra que ainda não foi decidido, mas na edição passada foi uma quadra sintética para a cidade vencedora.

A Copa Assomasul é coordenada pela diretoria da entidade, tendo com o presidente o prefeito de Nioaque, Valdir Junior, o diretor-esportivo e prefeito de Caarapó, André Nezzi e o diretor de cultura e prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho.

Neste ano, Aquidauana já ganhou a Copa dos Campeões, torneio este que reúne todos os campeões de todas as edições da Copa Assomasul e serve de abertura da temporada dos eventos esportivos da Assomasul.