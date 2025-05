Aquidauana homenageia mães de alunos do Pelotão Esperança

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu na última terça-feira (6) uma homenagem voltada às mães dos alunos do projeto Pelotão Esperança. O evento foi realizado no 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb).



Durante a programação, os alunos realizaram apresentações com músicas e coreografias dedicadas às mães. Também houve sorteio de brindes e foi servido um jantar coletivo.



O secretário de Assistência Social, Clériton Alvarenga, destacou a iniciativa como uma forma de reconhecimento ao papel das mães no acompanhamento dos jovens atendidos pelo projeto.



“O Pelotão Esperança não é apenas um projeto social, é uma grande família. E hoje, com muito carinho, estamos retribuindo um pouco do amor, da dedicação e da força dessas mães que caminham ao lado de seus filhos. Essa homenagem é um gesto de gratidão e reconhecimento”, afirmou.



A coordenadora do projeto, Elaine Rati, falou sobre a organização da atividade. “Este é um dia pensado com muito cuidado por toda a equipe. As mães são nosso apoio e inspiração. Elas confiam no trabalho que fazemos aqui e, por isso, queríamos proporcionar uma noite de acolhimento, alegria e valorização”, afirmou.



O projeto Pelotão Esperança é desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o 9º BE Cmb. A coordenação é de Elaine Rati, com atuação da monitora Lindete Bispo (SAS), do tenente Silvio Lopes e dos monitores militares soldado Felipe Gomes e De Santos.



A atividade integra as ações de fortalecimento de vínculos com as famílias dos participantes do projeto.

