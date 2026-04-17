Aquidauana implanta Inteligência Artificial em compras públicas e capacita servidores

A ferramenta facilita o acesso de pequenos negócios aos processos licitatórios, ampliando as oportunidades para o comércio e a indústria locais / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana deu um passo importante rumo à modernização da gestão pública. A Secretaria Municipal de Gestão Estratégica iniciou a capacitação dos servidores de todas as secretarias que atuam com compras e licitações, marcando também a implantação de uma nova ferramenta de Inteligência Artificial (IA) que promete revolucionar os processos internos.

Com a nova plataforma, o tempo dos processos de compras públicas pode ser reduzido em até 85%, trazendo mais eficiência, transparência e rapidez no atendimento às demandas da população. A tecnologia automatiza etapas burocráticas, agiliza a análise de documentos e otimiza o fluxo de trabalho das equipes.

Aquidauana sai na frente como um dos municípios pioneiros no uso dessa tecnologia em Mato Grosso do Sul, fortalecendo também a participação de empresas locais nas compras públicas por meio da Sala do Empreendedor. A ferramenta facilita o acesso de pequenos negócios aos processos licitatórios, ampliando as oportunidades para o comércio e a indústria locais.

Segundo o prefeito Mauro do Atlântico, a tecnologia vem para somar aos esforços da gestão municipal.

“Estamos investindo em inovação para dar mais eficiência ao serviço público e melhores resultados para a população”, afirmou.

O secretário Alexandre Périco, que coordena toda a implantação, destacou que os treinamentos já começaram e serão ampliados para todos os servidores envolvidos, garantindo que toda a equipe esteja preparada para essa nova fase. As capacitações abordam desde o funcionamento básico da ferramenta até as melhores práticas para utilização da IA nos processos de compras.

Mais inovação, menos burocracia e melhores serviços para a população. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a modernização administrativa, a transparência e a eficiência no uso dos recursos públicos.

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