Aquidauana implanta prescriÃ§Ã£o eletrÃ´nica para modernizar atendimento e reduzir riscos

AgÃªncia Brasil/Arquivo

A Secretaria de Saúde e Saneamento de Aquidauana iniciou a implantação da prescrição eletrônica na rede municipal, uma ferramenta que moderniza o atendimento e garante mais segurança tanto para os profissionais quanto para os pacientes. A medida representa um avanço significativo na gestão do cuidado, trazendo benefícios como agilidade, economia e padronização.

Com a prescrição digital, um dos principais avanços é o fim da letra ilegível, reduzindo riscos de erros na interpretação das receitas por parte de farmacêuticos e pacientes. Além disso, todas as informações ficam registradas no prontuário eletrônico, permitindo que qualquer profissional da rede tenha acesso ao histórico completo, com dados sobre medicamentos, dosagens e tempo de uso.

A medida também contribui para a redução de custos, diminuindo o uso de papel e impressão, além de evitar a emissão duplicada de receitas em um curto período. Outro benefício importante é a agilidade no atendimento: os profissionais podem utilizar modelos prontos de prescrição para casos mais comuns, otimizando o tempo durante as consultas e permitindo maior foco na avaliação clínica do paciente.

A prescrição eletrônica possui validade jurídica em todo o território nacional, podendo ser aceita em farmácias privadas e no programa Farmácia Popular, sem a necessidade de carimbo físico. Em casos de tratamentos contínuos, o sistema permite a rápida visualização e replicação de prescrições anteriores, facilitando o acompanhamento do paciente e garantindo mais praticidade no dia a dia.

A implantação do serviço não impede a emissão de receitas impressas, que continuam disponíveis quando necessário. A primeira equipe a utilizar a ferramenta foi a da Telemedicina, vinculada à eMulti, marcando o início de uma nova etapa na modernização dos serviços de saúde no município. A expectativa é que o sistema seja gradualmente ampliado para outras unidades da rede municipal.

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