Acessibilidade

27 de MarÃ§o de 2026 • 13:33

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
SaÃºde

Aquidauana implanta prescriÃ§Ã£o eletrÃ´nica para modernizar atendimento e reduzir riscos

Ferramenta acaba com a letra ilegÃ­vel, agiliza consultas e permite acesso ao histÃ³rico de medicamentos no prontuÃ¡rio eletrÃ´nico

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 27/03/2026 Ã s 13:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

AgÃªncia Brasil/Arquivo

A Secretaria de Saúde e Saneamento de Aquidauana iniciou a implantação da prescrição eletrônica na rede municipal, uma ferramenta que moderniza o atendimento e garante mais segurança tanto para os profissionais quanto para os pacientes. A medida representa um avanço significativo na gestão do cuidado, trazendo benefícios como agilidade, economia e padronização.

Com a prescrição digital, um dos principais avanços é o fim da letra ilegível, reduzindo riscos de erros na interpretação das receitas por parte de farmacêuticos e pacientes. Além disso, todas as informações ficam registradas no prontuário eletrônico, permitindo que qualquer profissional da rede tenha acesso ao histórico completo, com dados sobre medicamentos, dosagens e tempo de uso.

A medida também contribui para a redução de custos, diminuindo o uso de papel e impressão, além de evitar a emissão duplicada de receitas em um curto período. Outro benefício importante é a agilidade no atendimento: os profissionais podem utilizar modelos prontos de prescrição para casos mais comuns, otimizando o tempo durante as consultas e permitindo maior foco na avaliação clínica do paciente.

A prescrição eletrônica possui validade jurídica em todo o território nacional, podendo ser aceita em farmácias privadas e no programa Farmácia Popular, sem a necessidade de carimbo físico. Em casos de tratamentos contínuos, o sistema permite a rápida visualização e replicação de prescrições anteriores, facilitando o acompanhamento do paciente e garantindo mais praticidade no dia a dia.

A implantação do serviço não impede a emissão de receitas impressas, que continuam disponíveis quando necessário. A primeira equipe a utilizar a ferramenta foi a da Telemedicina, vinculada à eMulti, marcando o início de uma nova etapa na modernização dos serviços de saúde no município. A expectativa é que o sistema seja gradualmente ampliado para outras unidades da rede municipal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Plantio

Escola estadual recebe apoio para cultivo de hortaliÃ§as em Aquidauana

Cidade

MutirÃ£o Cidade Limpa comeÃ§a pela Vila Pinheiro em Aquidauana

Oportunidade

Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta quinta-feira

Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta quarta-feira

Aquidauana oferece 13 vagas de emprego nesta terÃ§a-feira

Semana comeÃ§a com 13 vagas de emprego em Aquidauana

Luto

Morador de Aquidauana, Antonino JoÃ£o Machado morre aos 102 anos

Publicidade

Clima

Aquidauana tem previsÃ£o de calor e pancadas de chuva nesta quinta-feira

ÃšLTIMAS

SaÃºde

SUS passa a oferecer teste rÃ¡pido de dengue

Exame pode ser feito em postos de saÃºde e hospitais da rede pÃºblica

Bombeiros

Idosa Ã© resgatada de helicÃ³ptero no Pantanal apÃ³s queda

A idosa caiu da prÃ³pria altura e sofreu um ferimento contuso na regiÃ£o superior do lado direito da cabeÃ§a

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo