18 de Dezembro de 2025 • 16:41

Saúde bucal

Aquidauana inaugura atendimento da Unidade Odontológica Móvel na Aldeia Tico Lipu

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, classificou o dia como histórico

Da redação

Publicado em 18/12/2025 às 13:55

Atualizado em 18/12/2025 às 14:05

A prefeitura de Aquidauana realizou nesta quinta-feira, 18, uma ação histórica para a saúde pública municipal: a primeira operação da Unidade Odontológica Móvel (UOM). O atendimento inaugural ocorreu na Aldeia Tico Lipu, marcando o compromisso da gestão com a prevenção e a promoção da saúde bucal em áreas de difícil acesso.

A unidade, um consultório odontológico completo montado em um veículo adaptado, permitiu a realização de avaliações clínicas e cuidados básicos pela cirurgiã-dentista Daniela Matos, da ESF de Camisão. A ação foi ampliada com atividades educativas: enquanto as crianças recebiam orientações lúdicas sobre higiene bucal, os adultos participavam de uma palestra sobre câncer bucal, ministrada pelo cirurgião-dentista Wesley Sanches, com apoio da equipe da ESF Célia Vaz.

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, classificou o dia como histórico. "Nosso objetivo é levar cuidado, prevenção e saúde a todos, com humanização e qualidade. A UOM simboliza o compromisso com uma saúde mais inclusiva e próxima da população", afirmou. O cacique Tico Lipu agradeceu a iniciativa, destacando a facilidade de acesso para crianças e idosos da comunidade.

A Unidade Odontológica Móvel foi adquirida ao custo de R$ 513.625,00 com recursos do Novo PAC Saúde, via Ministério da Saúde, com intermédio do deputado federal Geraldo Resende. Aquidauana está entre apenas seis municípios de Mato Grosso do Sul contemplados com o equipamento.

Em uma homenagem carregada de significado, a unidade recebeu o nome de Dra. Ângela Maria Carneiro de Barros, em reconhecimento à sua trajetória profissional e humana dedicada à saúde aquidauanense. Familiares da homenageada, incluindo sua irmã Celina Maria Girard Carneiro, estiveram presentes no ato. "Ver a Unidade Odontológica com o nome da doutora Ângela é uma forma linda de eternizar sua história... Temos certeza de que, por meio desta unidade, seu legado continuará vivo", declarou Celina.

A ação consolida um novo patamar na assistência à saúde bucal no município, prometendo expandir os serviços especializados para comunidades distantes e reforçar o vínculo entre a população e o sistema público de saúde.

