Aquidauana inicia a semana com 23 vagas de emprego

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana atualizou nesta segunda-feira (14) a lista de oportunidades de emprego disponíveis no município e região. Ao todo, são 23 vagas distribuídas entre funções urbanas e rurais, com destaque para áreas como produção, vendas, serviços gerais e alimentação.

As vagas estão divididas entre oportunidades locais (Aquidauana e Anastácio) e regionais (zona rural e cidades próximas). Os interessados devem comparecer presencialmente à unidade, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895 – Bairro Alto, para atualização cadastral e encaminhamento.



Confira a lista completa de vagas:



VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):



01 Ajudante de mecânico