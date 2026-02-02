Aquidauana inicia a semana com calor, nuvens e previsão de chuva

Os termômetros devem marcar mínima de 22°C e máxima de 36°C
O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta segunda-feira (2), conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica variação de nebulosidade e possibilidade de instabilidade ao longo do dia.
Os termômetros devem marcar mínima de 22°C e máxima de 36°C. O céu permanece com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas.
Durante a madrugada, foram registradas chuvas contínuas no município, o que pode contribuir para aumento da umidade e influenciar as condições climáticas ao longo do dia. A recomendação é de atenção, especialmente para quem precisa se deslocar pelas vias urbanas e rurais.
