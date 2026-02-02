Acessibilidade

02 de Fevereiro de 2026 • 11:52

Buscar

Últimas notícias
X
Clima

Aquidauana inicia a semana com calor, nuvens e previsão de chuva

Os termômetros devem marcar mínima de 22°C e máxima de 36°C

Da redação

Publicado em 02/02/2026 às 07:10

Atualizado em 02/02/2026 às 07:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta segunda-feira (2), conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica variação de nebulosidade e possibilidade de instabilidade ao longo do dia.

Os termômetros devem marcar mínima de 22°C e máxima de 36°C. O céu permanece com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas.

Durante a madrugada, foram registradas chuvas contínuas no município, o que pode contribuir para aumento da umidade e influenciar as condições climáticas ao longo do dia. A recomendação é de atenção, especialmente para quem precisa se deslocar pelas vias urbanas e rurais.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Missa de Ação de Graças apresenta novo altar da Igreja Matriz de Aquidauana

• Família percorre mais de 100 km a pé para pagar promessa em Aquidauana

• Fevereiro será de chuvas fortes e alerta da Defesa Civil em Aquidauana (MS)

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Produção de rapadura preserva história e identidade da família Jordão na Aldeia Bananal

Perspectiva

Sede da Associação de Moradores de Piraputanga será reformada

Você Repórter

Queda de árvore durante temporal deixa fio exposto no Nova Aquidauana

A situação tem gerado grande preocupação, principalmente entre moradores que transitam a pé pela rua, como crianças e idosos, que utilizam o trecho com frequência

Futebol

CRA enfrenta o Naviraiense neste sábado no Estádio Noroeste

Publicidade

Perigo

Motociclista fica ferido após queda causada por árvore na MS-450

ÚLTIMAS

Novenário em honra a Nossa Senhora de Lourdes começa amanhã em Anastácio

Durante o período do novenário, haverá missa todos os dias às 19 horas, fortalecendo a espiritualidade da comunidade e promovendo momentos de oração e reflexão.

Alerta

Temporal surpreende Aquidauana e causa transtornos em bairros

Região do bairro Alto ficou sem energia por aproximadamente 2 horas e quedas de árvores ocorreram em diferentes pontos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo