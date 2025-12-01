Acessibilidade

01 de Dezembro de 2025

Aquidauana inicia a semana com previsão de chuvas isoladas e máxima de 37ºC

As temperaturas variam entre 24ºC e 37ºC, mantendo o calor característico da região

Da redação

Publicado em 01/12/2025 às 07:10

Atualizado em 01/12/2025 às 08:02

Arquivo/ O Pantaneiro

Aquidauana começa a semana com possibilidade de instabilidade no tempo, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta segunda-feira (1º). As temperaturas variam entre 24ºC e 37ºC, mantendo o calor característico da região.

O céu deve permanecer com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. A precipitação, quando ocorrer, será irregular e pode se concentrar principalmente nos períodos da tarde e noite.

O Inmet orienta atenção às mudanças rápidas nas condições climáticas. A meteorologia reforça a importância da hidratação e de cuidados com exposição prolongada ao sol, além de alerta para possíveis transtornos em caso de chuva forte isolada.

A previsão integra o monitoramento meteorológico diário para a região do Pantanal.

