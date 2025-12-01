Aquidauana inicia a semana com previsão de chuvas isoladas e máxima de 37ºC

As temperaturas variam entre 24ºC e 37ºC, mantendo o calor característico da região
Arquivo/ O Pantaneiro
Aquidauana começa a semana com possibilidade de instabilidade no tempo, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta segunda-feira (1º). As temperaturas variam entre 24ºC e 37ºC, mantendo o calor característico da região.
O céu deve permanecer com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. A precipitação, quando ocorrer, será irregular e pode se concentrar principalmente nos períodos da tarde e noite.
O Inmet orienta atenção às mudanças rápidas nas condições climáticas. A meteorologia reforça a importância da hidratação e de cuidados com exposição prolongada ao sol, além de alerta para possíveis transtornos em caso de chuva forte isolada.
A previsão integra o monitoramento meteorológico diário para a região do Pantanal.
