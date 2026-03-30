Aquidauana inicia ação itinerante para atendimento cardiovascular

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, iniciou um atendimento itinerante voltado ao fortalecimento da assistência cardiovascular na rede pública.



A ação conta com a participação da médica cardiologista Paola Barbero, que está percorrendo as unidades da Estratégia Saúde da Família (ESFs) para capacitar as equipes locais.



O objetivo é atualizar os profissionais sobre o acompanhamento de pacientes hipertensos, com base nas diretrizes atuais de diagnóstico e tratamento.



A iniciativa também busca padronizar os protocolos adotados pelas equipes e organizar o fluxo de referência e contrarreferência entre a atenção básica e os serviços especializados.



Durante as visitas, são realizados levantamentos em cada unidade para identificar dúvidas e dificuldades no atendimento.



Com base nessas informações, será elaborado um cronograma de educação permanente direcionado às necessidades de cada equipe.