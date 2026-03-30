Aquidauana inicia ação itinerante para atendimento cardiovascular

A ação conta com a participação da médica cardiologista Paola Barbero, que está percorrendo as unidades da Estratégia Saúde da Família para capacitar as equipes locais
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, iniciou um atendimento itinerante voltado ao fortalecimento da assistência cardiovascular na rede pública.
A ação conta com a participação da médica cardiologista Paola Barbero, que está percorrendo as unidades da Estratégia Saúde da Família (ESFs) para capacitar as equipes locais.
O objetivo é atualizar os profissionais sobre o acompanhamento de pacientes hipertensos, com base nas diretrizes atuais de diagnóstico e tratamento.
A iniciativa também busca padronizar os protocolos adotados pelas equipes e organizar o fluxo de referência e contrarreferência entre a atenção básica e os serviços especializados.
Durante as visitas, são realizados levantamentos em cada unidade para identificar dúvidas e dificuldades no atendimento.
Com base nessas informações, será elaborado um cronograma de educação permanente direcionado às necessidades de cada equipe.
Assistência social
Cadastros serão realizados no Centro de Convenções, das 7h às 17h
LUTO
Ele morreu após um grave acidente de carro na manhã deste sábado (28), na MS-080, em Rochedo
TURISMO
Reconhecida também no exterior, Bonito já recebeu prêmios em eventos como a World Travel Market, consolidando sua imagem como vitrine do ecoturismo brasileiro.
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