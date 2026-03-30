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Saúde

Aquidauana inicia ação itinerante para atendimento cardiovascular

A ação conta com a participação da médica cardiologista Paola Barbero, que está percorrendo as unidades da Estratégia Saúde da Família para capacitar as equipes locais

Da redação

Publicado em 30/03/2026 às 12:34

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Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, iniciou um atendimento itinerante voltado ao fortalecimento da assistência cardiovascular na rede pública.

A ação conta com a participação da médica cardiologista Paola Barbero, que está percorrendo as unidades da Estratégia Saúde da Família (ESFs) para capacitar as equipes locais.

O objetivo é atualizar os profissionais sobre o acompanhamento de pacientes hipertensos, com base nas diretrizes atuais de diagnóstico e tratamento.

A iniciativa também busca padronizar os protocolos adotados pelas equipes e organizar o fluxo de referência e contrarreferência entre a atenção básica e os serviços especializados.

Durante as visitas, são realizados levantamentos em cada unidade para identificar dúvidas e dificuldades no atendimento.

Com base nessas informações, será elaborado um cronograma de educação permanente direcionado às necessidades de cada equipe.

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