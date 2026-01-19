Aquidauana inicia ano com cursos de qualificação profissional gratuitos

O objetivo é qualificar e formar pessoas para o mercado de trabalho, fortalecendo a geração de emprego e renda no município / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, deu início ao calendário de capacitações de 2026 realizando os primeiros cursos gratuitos da gestão. As formações, realizadas em parceria com o Senar-MS e o Sindicato Rural de Aquidauana, tiveram como foco o desenvolvimento de habilidades comportamentais e tecnológicas para o mercado de trabalho.

Os cursos "A Chave do Sucesso" e "Word Aplicado" marcaram o início da programação, somando 16 horas de carga horária e atendendo a 21 alunos. O "Word Aplicado", ministrado pelo instrutor do Senar-MS Ronaldo Gibin, aprofundou o domínio das ferramentas do editor de texto, abordando desde a estruturação de documentos até a automação de processos de formatação, com o objetivo de aumentar a eficiência no ambiente profissional.

Já o curso "A Chave do Sucesso: Habilidades, Empreendedorismo e Potencialidades", conduzido pela instrutora Crisler Keler Pereira de Arruda, também do Senar-MS, trabalhou o desenvolvimento pessoal e o comportamento empreendedor, incentivando os participantes a identificarem e explorarem suas próprias potencialidades.

O secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, destacou a importância das parcerias para oferecer capacitação de qualidade à população. "Fortalecemos nossa parceria com o Sindicato Rural e o Senar para que possamos agregar cada vez mais novos cursos de interesse da população. Nossas capacitações são gratuitas e contam com material de qualidade", afirmou.

De acordo com o diretor do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, Kleber Gaeta, a previsão para 2026 é de mais de 300 cursos em parceria com as mesmas instituições. O objetivo é qualificar e formar pessoas para o mercado de trabalho, fortalecendo a geração de emprego e renda no município.

Os interessados em futuras capacitações podem obter informações no Núcleo de Geração de Emprego e Renda, localizado na Rua Francisco Pereira Alves, s/nº, em frente à Escola CAIC, no Bairro Exposição. O atendimento é das 7h às 13h, e o contato telefônico é (67) 3241-1462.

