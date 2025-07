Aquidauana inicia audiências públicas para elaboração do PPA 2026-2029

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana iniciou, na noite da última terça-feira (8), as audiências públicas para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. O primeiro encontro ocorreu no Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana, com a presença de representantes do poder público, Câmara Municipal, lideranças comunitárias e moradores.



O PPA estabelece diretrizes, metas e ações para os quatro anos de governo, com foco na aplicação de recursos públicos em áreas como saúde, educação, assistência social, cultura, turismo, esporte e infraestrutura.



Na abertura da audiência, o contador do município, Alair Souza da Penha, explicou o funcionamento e a finalidade do PPA. Em seguida, o secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, abordou a metodologia de construção e execução do plano. O secretário de Finanças, Ernandes Peixoto de Miranda, tratou dos aspectos financeiros e da viabilidade orçamentária.



Os vereadores Fred Frank e Marquinhos Taxista representaram a Câmara Municipal e apresentaram sugestões. Após as falas técnicas, a população foi ouvida. As propostas registradas serão analisadas e integradas ao projeto de lei do PPA, que será encaminhado ao Legislativo para avaliação.



Estiveram presentes os secretários municipais Pepeu Fialho (Cultura e Turismo), Cipriano Mendes (Produção), Flávio Gomes (Demutran), Humberto Torres (Meio Ambiente) e Anderson Meireles (Gabinete), além do presidente da Associação de Moradores do bairro Nova Aquidauana, Robson Amaral, e o coordenador de Políticas Públicas para a Juventude, Paulo Mendes.



A próxima audiência está marcada para o dia 17 de julho, às 17h30, na sede da Associação de Moradores do bairro Santa Terezinha. A Prefeitura segue convocando a população a participar do processo de construção do plano.

