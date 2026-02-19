Aquidauana inicia cadastramento para o programa Dose Certa em Casa

Durante a ação, será feito o mapeamento e a seleção dos pacientes elegíveis, o cadastramento e a atualização de dados no sistema / Agencia Brasil

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana promove nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, uma ação voltada ao público do Hiperdia e ao cadastramento de novos usuários no Programa Dose Certa em Casa. Os atendimentos tiveram início às 7h e ocorrem na ESF Guanandy.

A iniciativa é direcionada a pacientes já inseridos no Hiperdia, idosos com mais de 60 anos, pessoas não insulino-dependentes, além de indivíduos com dificuldade de locomoção, baixa adesão medicamentosa, acamados ou cadeirantes.

Para participar, os interessados devem comparecer à unidade portando receita médica e cartão do SUS.

Durante a ação, será feito o mapeamento e a seleção dos pacientes elegíveis, o cadastramento e a atualização de dados no sistema, bem como a orientação sobre o funcionamento do Programa Dose Certa em Casa, que visa facilitar o acesso contínuo e regular aos medicamentos.

Canais de atendimento

Os moradores que tiverem dúvidas ou precisarem de mais informações podem procurar a ESF Guanandy ou a Farmácia Municipal. Também está disponível o contato via WhatsApp pelo número 67 99171-2566.

A mobilização reforça o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso à saúde e garantir um atendimento mais próximo e humanizado à população que mais necessita de cuidados contínuos.

