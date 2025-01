Aquidauana inicia campanha de vacinação contra a dengue

Reprodução

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, aderiu ao projeto ‘MS Vacina Mais’, do Governo do Estado, com o objetivo de fortalecer as ações de vacinação e ampliar a cobertura vacinal no município. A iniciativa reforça a importância da imunização como ferramenta essencial para a proteção contra a dengue e a redução de hospitalizações e óbitos decorrentes da doença.



A campanha tem como público-alvo crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, além de permitir a atualização da caderneta de vacinação para a população em geral. Pais ou responsáveis devem comparecer aos locais de vacinação munidos de documento de identificação e caderneta de vacinação.



A vacina aplicada será a Qdenga, desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda Pharma e aprovada pela Anvisa. O imunizante é administrado em duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas.



Locais e horários de vacinação:



01/02 – Aldeia Limão Verde – 08h às 14h;

03 e 04/02 – ESF da Duque de Caxias – 17h às 20h;

05 e 06/02 – ESF da Vila Trindade – 17h às 20h;

08/02 – Aldeia Bananal – 08h às 14h;

10/02 – Distrito de Piraputanga – 16h às 19h;

11/02 – Distrito de Cipolândia - 16h às 19h;

12/02 – Aldeia Morrinho – 16h às 19h;

13/02 – Distrito de Taunay – 16h às 19h;

15/02 – Aldeia Lagoinha e Água Branca – 08h às 14h;

22/02 – Aldeia Ipegue – 08h às 14h;

27 e 28/02 – ESF Guanandy – 17h às 20h;

29 e 30/02 – ESF Santa Terezinha – 17 às 20h.



Nos demais postos de saúde, a vacinação será realizada no horário de funcionamento normal de cada unidade.