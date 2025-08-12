Aquidauana inicia formação do projeto "Nós na Rede"

Curso vai qualificar 30 profissionais da saúde, educação e assistência social
Gabriela Bernardes / AGECOM
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), deu início, nesta terça-feira (12), à formação do projeto “Nós na Rede” — iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz Brasília voltada à qualificação de profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
O município é um dos polos do projeto e recebe 30 participantes das áreas de saúde, educação e assistência social. O objetivo é reforçar o papel dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e promover um cuidado mais integrado, humano e eficaz no atendimento em saúde mental.
A aula inaugural contou com a presença da secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, que destacou a importância da capacitação:
“Capacitar nossas equipes é fundamental para garantirmos um cuidado mais humano, qualificado e resolutivo à nossa população. Este projeto vem ao encontro das necessidades da nossa rede.”
Com carga horária total de 120 horas (90h a distância e 30h presenciais), o curso será realizado na modalidade híbrida ao longo de cinco meses, tendo como tutor local o psicólogo Everton Constantino.
“Esta é uma oportunidade para repensarmos o cuidado e fortalecermos as práticas de saúde mental com base na escuta, no acolhimento e na corresponsabilidade”, ressaltou Constantino.
A coordenadora da Atenção Básica, Janaína Estela Melgarejo, também participou da abertura e reforçou a importância da integração entre os níveis de atenção:
“A atenção básica é porta de entrada do SUS e precisa estar preparada para acolher as demandas em saúde mental. Iniciativas como essa fortalecem o trabalho em rede e a articulação com os CAPS.”
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Oficina do Programa +Plural chega à Comunidade Quilombola de Nioaque
Homem morre com ferimento na cabeça após briga em oficina
Games e oficina de cinema são oferecidos pelo MIS durante as férias
Saúde
Oncologista diz que é maior avanço na área nos últimos 20 anos
Polícia
Os militares abordaram a Lei Maria da Penha, medidas protetivas de urgência, canais de denúncia e formas de apoio às vítimas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS