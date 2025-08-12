Aquidauana inicia formação do projeto "Nós na Rede"

Gabriela Bernardes / AGECOM

O município é um dos polos do projeto e recebe 30 participantes das áreas de saúde, educação e assistência social. O objetivo é reforçar o papel dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e promover um cuidado mais integrado, humano e eficaz no atendimento em saúde mental.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), deu início, nesta terça-feira (12), à formação do projeto “Nós na Rede” — iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz Brasília voltada à qualificação de profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

A aula inaugural contou com a presença da secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, que destacou a importância da capacitação:

“Capacitar nossas equipes é fundamental para garantirmos um cuidado mais humano, qualificado e resolutivo à nossa população. Este projeto vem ao encontro das necessidades da nossa rede.”

Com carga horária total de 120 horas (90h a distância e 30h presenciais), o curso será realizado na modalidade híbrida ao longo de cinco meses, tendo como tutor local o psicólogo Everton Constantino.

“Esta é uma oportunidade para repensarmos o cuidado e fortalecermos as práticas de saúde mental com base na escuta, no acolhimento e na corresponsabilidade”, ressaltou Constantino.

A coordenadora da Atenção Básica, Janaína Estela Melgarejo, também participou da abertura e reforçou a importância da integração entre os níveis de atenção:

“A atenção básica é porta de entrada do SUS e precisa estar preparada para acolher as demandas em saúde mental. Iniciativas como essa fortalecem o trabalho em rede e a articulação com os CAPS.”

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!