Aquidauana inicia formação com foco no ensino da Língua Terena para educadores

A iniciativa reforça a diretriz da Semed de garantir uma educação cada vez mais inclusiva e plural, que valoriza a diversidade cultural do município / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), deu início na última segunda-feira, dia 10, ao calendário de formações continuadas de 2026. O primeiro encontro, realizado no auditório da Escola Municipal Caic Antônio Pace, foi integralmente dedicado à Educação Escolar Indígena e reuniu cerca de 90 profissionais, entre diretores, coordenadores e professores que atuam nas Terras Indígenas Taunay/Ipegue e Limão Verde.

O objetivo da capacitação foi instrumentalizar os educadores para a efetivação do ensino da Língua Terena no cotidiano escolar, fortalecendo a identidade cultural e garantindo a valorização da língua materna dentro do currículo da Rede Municipal de Ensino.

A solenidade de abertura contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico e da secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda. Em suas falas, ambos reforçaram o compromisso da gestão com uma educação inclusiva e de qualidade, que atenda com equidade a cidade, os distritos, as escolas pantaneiras e, especialmente, as comunidades indígenas.

"Estamos nos preparando com responsabilidade e planejamento para o ano letivo de 2026. Investir na formação dos nossos profissionais é investir diretamente na qualidade do ensino oferecido às nossas crianças e jovens", destacou o prefeito Mauro do Atlântico.

A formação foi conduzida pela equipe pedagógica da Semed e contou com a participação de dois importantes especialistas convidados. A doutora Elis Amaral, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), pesquisadora e coordenadora de estudos sobre a Língua Terena, trouxe contribuições acadêmicas fundamentais. Já o professor Arcênio Francisco Dias, especialista, pesquisador e escritor da etnia Terena, compartilhou vivências culturais e saberes tradicionais que enriqueceram o debate e aproximaram a teoria da realidade escolar.

A secretária Wilsandra Béda ressaltou que a formação continuada não pode ser vista como uma tarefa extra, mas como um espaço vital de troca e crescimento profissional. "Investir na formação é fortalecer a nossa identidade e o futuro da nossa educação. O mundo mudou, o perfil do aluno mudou, e a escola precisa ser um espaço de constante evolução", afirmou.

A iniciativa reforça a diretriz da Semed de garantir uma educação cada vez mais inclusiva e plural, que valoriza a diversidade cultural do município e coloca o fortalecimento da identidade indígena como prioridade na agenda pedagógica. O encontro marcou o início de um ano letivo que se anuncia comprometido com a equidade, o respeito às diferenças e a qualificação permanente dos profissionais da educação em Aquidauana.

