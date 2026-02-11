Aquidauana inicia formação com foco no ensino da Língua Terena para educadores

O objetivo é identidade cultural e garantindo a valorização da língua materna dentro do currículo da Rede Municipal de Ensino
A iniciativa reforça a diretriz da Semed de garantir uma educação cada vez mais inclusiva e plural, que valoriza a diversidade cultural do município / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), deu início na última segunda-feira, dia 10, ao calendário de formações continuadas de 2026. O primeiro encontro, realizado no auditório da Escola Municipal Caic Antônio Pace, foi integralmente dedicado à Educação Escolar Indígena e reuniu cerca de 90 profissionais, entre diretores, coordenadores e professores que atuam nas Terras Indígenas Taunay/Ipegue e Limão Verde.
O objetivo da capacitação foi instrumentalizar os educadores para a efetivação do ensino da Língua Terena no cotidiano escolar, fortalecendo a identidade cultural e garantindo a valorização da língua materna dentro do currículo da Rede Municipal de Ensino.
A solenidade de abertura contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico e da secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda. Em suas falas, ambos reforçaram o compromisso da gestão com uma educação inclusiva e de qualidade, que atenda com equidade a cidade, os distritos, as escolas pantaneiras e, especialmente, as comunidades indígenas.
"Estamos nos preparando com responsabilidade e planejamento para o ano letivo de 2026. Investir na formação dos nossos profissionais é investir diretamente na qualidade do ensino oferecido às nossas crianças e jovens", destacou o prefeito Mauro do Atlântico.
A formação foi conduzida pela equipe pedagógica da Semed e contou com a participação de dois importantes especialistas convidados. A doutora Elis Amaral, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), pesquisadora e coordenadora de estudos sobre a Língua Terena, trouxe contribuições acadêmicas fundamentais. Já o professor Arcênio Francisco Dias, especialista, pesquisador e escritor da etnia Terena, compartilhou vivências culturais e saberes tradicionais que enriqueceram o debate e aproximaram a teoria da realidade escolar.
A secretária Wilsandra Béda ressaltou que a formação continuada não pode ser vista como uma tarefa extra, mas como um espaço vital de troca e crescimento profissional. "Investir na formação é fortalecer a nossa identidade e o futuro da nossa educação. O mundo mudou, o perfil do aluno mudou, e a escola precisa ser um espaço de constante evolução", afirmou.
A iniciativa reforça a diretriz da Semed de garantir uma educação cada vez mais inclusiva e plural, que valoriza a diversidade cultural do município e coloca o fortalecimento da identidade indígena como prioridade na agenda pedagógica. O encontro marcou o início de um ano letivo que se anuncia comprometido com a equidade, o respeito às diferenças e a qualificação permanente dos profissionais da educação em Aquidauana.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Luto
Antigo proprietário da tradicional Peixaria Colombo, Mudinho como era carinhosamente conhecido, será velado na Pax Universal de Aquidauana
Educação
Reconhecimento ocorre pela segunda vez consecutiva
Justiça
Instituições alinham estratégias para promover segurança e prevenir situações de vulnerabilidade social
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS