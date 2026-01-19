Aquidauana inicia grupo multidisciplinar para apoio a tabagistas

O tabagismo é um dos principais fatores de risco para diversas doenças
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, lançou em janeiro, o grupo "Apague Essa Ideia", um projeto voltado para o atendimento integral de pacientes que desejam parar de fumar. A iniciativa reúne uma equipe multiprofissional para oferecer acompanhamento especializado e aumentar as chances de sucesso no tratamento contra o tabagismo.
A primeira sessão do grupo contou com a participação de diversos profissionais. A psicóloga Ariely Aquino conduziu os trabalhos iniciais, abordando os aspectos emocionais e comportamentais ligados à dependência. Em seguida, a médica Julia Melo Teixeira Rosa discutiu os efeitos da abstinência e orientou os participantes.
O cirurgião-dentista Wesley Martins ministrou uma palestra sobre os riscos do tabagismo para a saúde bucal, com foco na prevenção do câncer de boca, e realizou atendimentos individuais. A fisioterapeuta Gabriela Dorte apresentou as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), enfatizando a mudança de hábitos. A enfermeira Djuly Almeida Zuiewskiy ficou responsável por avaliar o grau de dependência de cada paciente. Ao final, todos receberam uma sessão de auriculoterapia.
A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, destacou a importância da ação. "O tabagismo é um dos principais fatores de risco para diversas doenças. Com o grupo 'Apague Essa Ideia', estamos oferecendo um acompanhamento completo, humano e próximo da população", afirmou. A coordenadora do Programa de Tabagismo no município, a enfermeira Renata Dantas, reforçou que o atendimento multidisciplinar é uma conquista para a saúde pública local.
Os interessados em participar do grupo devem procurar o enfermeiro da unidade de saúde de sua referência para obter mais informações e fazer a inscrição. O projeto representa um avanço na política de prevenção e promoção da saúde no município.
