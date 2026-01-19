Acessibilidade

20 de Janeiro de 2026 • 00:10

Buscar

Últimas notícias
X
Prevenção em saúde

Aquidauana inicia grupo multidisciplinar para apoio a tabagistas

O tabagismo é um dos principais fatores de risco para diversas doenças

Da redação

Publicado em 19/01/2026 às 20:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os interessados em participar do grupo devem procurar o enfermeiro da unidade de saúde de sua referência para obter mais informações e fazer a inscrição / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, lançou em janeiro, o grupo "Apague Essa Ideia", um projeto voltado para o atendimento integral de pacientes que desejam parar de fumar. A iniciativa reúne uma equipe multiprofissional para oferecer acompanhamento especializado e aumentar as chances de sucesso no tratamento contra o tabagismo.

A primeira sessão do grupo contou com a participação de diversos profissionais. A psicóloga Ariely Aquino conduziu os trabalhos iniciais, abordando os aspectos emocionais e comportamentais ligados à dependência. Em seguida, a médica Julia Melo Teixeira Rosa discutiu os efeitos da abstinência e orientou os participantes.

O cirurgião-dentista Wesley Martins ministrou uma palestra sobre os riscos do tabagismo para a saúde bucal, com foco na prevenção do câncer de boca, e realizou atendimentos individuais. A fisioterapeuta Gabriela Dorte apresentou as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), enfatizando a mudança de hábitos. A enfermeira Djuly Almeida Zuiewskiy ficou responsável por avaliar o grau de dependência de cada paciente. Ao final, todos receberam uma sessão de auriculoterapia.

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, destacou a importância da ação. "O tabagismo é um dos principais fatores de risco para diversas doenças. Com o grupo 'Apague Essa Ideia', estamos oferecendo um acompanhamento completo, humano e próximo da população", afirmou. A coordenadora do Programa de Tabagismo no município, a enfermeira Renata Dantas, reforçou que o atendimento multidisciplinar é uma conquista para a saúde pública local.

Os interessados em participar do grupo devem procurar o enfermeiro da unidade de saúde de sua referência para obter mais informações e fazer a inscrição. O projeto representa um avanço na política de prevenção e promoção da saúde no município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Clima

Semana começa com possibilidade de chuva isolada em Aquidauana

Esporte

Torneio de Integração Limão Verde Araribá 2026 movimenta a Aldeia Limão Verde 

Aquidauana

Feira PiraSabor fortalece economia local e promove lazer em Piraputanga

Além de moradores locais, a feira também foi visitada por turistas que se hospedam nas pousadas da região

Tempo

Calor intenso marca Aquidauana neste domingo

Publicidade

Turismo

Terra Indígena Limão Verde realiza 1º Desfile Turismo

ÚLTIMAS

Violência

Aquidauanense é assassinado em Miranda neste final de semana

Edilson Benites Alves de Souza, de 26 anos, trabalhava para uma construtora em uma pousada

Oportunidade

Mercosul e União Europeia assinam acordo comercial neste sábado

Documento integra mercado que reúne 720 milhões de pessoas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo