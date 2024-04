Aquidauana inicia manutenção e patrolamento em aldeias e distrito

Divulgação

A prefeitura de Aquidauana, por meio da equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, começou ontem (3), a recuperação das estradas vicinais das aldeias e distrito de Taunay-Ipegue.



Homens e máquinas trabalham nas ruas e estradas vicinais fazendo o patrolamento e manutenção para facilitar o trafego das pessoas e produtores da região.



O secretário municipal de Serviços Urbanos e Rurais, Márcio Albuquerque e o vereador Tião Melo, estiveram acompanhando na manhã de hoje (4), o início dos serviços no distrito de Taunay.



O mutirão de manutenção nas estradas e ruas de Taunay-Ipegue também atende ao pedido dos caciques da região de Taunay, devido as festividades do Dia dos Povos Originários, que será em 19 de abril.



A equipe da prefeitura está alojada na sede da Igreja Uniedas, na Aldeia Lagoinha e de lá farão o cronograma de manutenção das estradas e ruas da região.



“Agradecemos ao pastor Emílio Moreira, da Igreja Uniedas, que disponibiliza o espaço da igreja para os servidores e as máquinas da prefeitura ficarem durante as semanas de trabalho. Só temos a agradecer a prontidão do prefeito Odilon e da equipe da Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais em estar aqui para dar melhores condições de trânsito nas nossas aldeias e no distrito. Vamos estar em festa daqui uns dias e muita gente visita nossas aldeias e as estradas em boas condições traz mais segurança”, explicou o cacique Levison Vicente, da Aldeia Lagoinha.