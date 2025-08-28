Acessibilidade

28 de Agosto de 2025 • 11:47

Cidade

Aquidauana inicia mapeamento de trilha ecológica na Lagoa Comprida

O percurso, que terá cerca de dois quilômetros de extensão, será aberto ao público com passeios guiados

Da redação

Publicado em 28/08/2025 às 10:41

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), iniciou o mapeamento da Trilha Ecológica da Lagoa Comprida. O percurso, que terá cerca de dois quilômetros de extensão, será aberto ao público com passeios guiados.

Nesta semana, a equipe técnica da Sema — formada por turismólogo, biólogo e engenheiro —, acompanhada pelo condutor ambiental Carvalho, voluntário do projeto AquiTemGuia, realizou o mapeamento inicial do trajeto.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Humberto Torres, a previsão é que a trilha seja lançada oficialmente durante a programação do Dia da Árvore, em setembro. O passeio terá caráter educativo e será voltado à conscientização ambiental.

O acesso será controlado e ocorrerá mediante autorização prévia, seguindo cronograma definido pela SEMA. Todas as visitas deverão ser acompanhadas por guia, condutor ou representante autorizado pela secretaria.

Com a implantação, o Parque da Lagoa Comprida passará a oferecer mais uma atividade de caráter educacional e turístico, voltada à valorização do Pantanal e do município de Aquidauana.

