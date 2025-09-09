Aquidauana inicia Mês da Árvore com mutirão de plantio na Lagoa Comprida

AGECOM

Na manhã desta terça-feira (9), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), promoveu um mutirão de plantio e reflorestamento no Parque Municipal da Lagoa Comprida. A iniciativa marcou o início da programação em alusão ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro.

O trabalho contou com a participação da equipe da SEMA, voluntários do Lions Clube de Aquidauana, acadêmicos da UEMS e do prefeito Mauro do Atlântico. A ação teve como objetivo ampliar a área verde do parque e conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Humberto Torres, explicou que setembro será dedicado a atividades de educação ambiental. “Durante todo o mês de setembro estaremos promovendo ações temáticas para conscientizar a população sobre a importância da preservação e lembrar da relevância do Dia da Árvore para nossa cidade e para o planeta”, afirmou.

Já o prefeito Mauro do Atlântico destacou o papel do trabalho coletivo. Ele lembrou que o Viveiro Municipal disponibiliza gratuitamente mudas de espécies nativas para a comunidade. “Cada árvore plantada é um passo a mais para um futuro mais verde e saudável em nossa cidade”, ressaltou.

Com o lema “Mãos à obra pela natureza”, a Prefeitura programou outras duas atividades abertas à população:

19/09, às 8h – Nossa praça mais bonita: mutirão de plantio na Praça Enrique Ramon Rivarola Garcia, na Vila Icaraí.

27/09 – Conexão Ecológica, no Parque da Lagoa Comprida, com feira ecológica, visitas ao viveiro, trilha guiada e participação de estudantes e instituições parceiras.

A programação conta com apoio das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, Cultura e Turismo, Polícia Militar Ambiental, Simasul, 9º BECMb, Associação Aqui Tem Guia, Instituto Viva Pantanal, IFMS/Catalogando Aventuras e Barra de Acess.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!