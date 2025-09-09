Acessibilidade

09 de Setembro de 2025

Meio Ambiente

Aquidauana inicia Mês da Árvore com mutirão de plantio na Lagoa Comprida

Ação reuniu Prefeitura, voluntários e instituições parceiras para reforçar a importância da preservação ambiental

Redação

Publicado em 09/09/2025 às 14:01

AGECOM

Na manhã desta terça-feira (9), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), promoveu um mutirão de plantio e reflorestamento no Parque Municipal da Lagoa Comprida. A iniciativa marcou o início da programação em alusão ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro.

O trabalho contou com a participação da equipe da SEMA, voluntários do Lions Clube de Aquidauana, acadêmicos da UEMS e do prefeito Mauro do Atlântico. A ação teve como objetivo ampliar a área verde do parque e conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Humberto Torres, explicou que setembro será dedicado a atividades de educação ambiental. “Durante todo o mês de setembro estaremos promovendo ações temáticas para conscientizar a população sobre a importância da preservação e lembrar da relevância do Dia da Árvore para nossa cidade e para o planeta”, afirmou.

Já o prefeito Mauro do Atlântico destacou o papel do trabalho coletivo. Ele lembrou que o Viveiro Municipal disponibiliza gratuitamente mudas de espécies nativas para a comunidade. “Cada árvore plantada é um passo a mais para um futuro mais verde e saudável em nossa cidade”, ressaltou.

Com o lema “Mãos à obra pela natureza”, a Prefeitura programou outras duas atividades abertas à população:

19/09, às 8h – Nossa praça mais bonita: mutirão de plantio na Praça Enrique Ramon Rivarola Garcia, na Vila Icaraí.

27/09 – Conexão Ecológica, no Parque da Lagoa Comprida, com feira ecológica, visitas ao viveiro, trilha guiada e participação de estudantes e instituições parceiras.

A programação conta com apoio das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, Cultura e Turismo, Polícia Militar Ambiental, Simasul, 9º BECMb, Associação Aqui Tem Guia, Instituto Viva Pantanal, IFMS/Catalogando Aventuras e Barra de Acess.

