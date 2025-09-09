Aquidauana inicia Mês da Árvore com mutirão de plantio na Lagoa Comprida

Ação reuniu Prefeitura, voluntários e instituições parceiras para reforçar a importância da preservação ambiental
AGECOM
Na manhã desta terça-feira (9), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), promoveu um mutirão de plantio e reflorestamento no Parque Municipal da Lagoa Comprida. A iniciativa marcou o início da programação em alusão ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro.
O trabalho contou com a participação da equipe da SEMA, voluntários do Lions Clube de Aquidauana, acadêmicos da UEMS e do prefeito Mauro do Atlântico. A ação teve como objetivo ampliar a área verde do parque e conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental.
O secretário municipal de Meio Ambiente, Humberto Torres, explicou que setembro será dedicado a atividades de educação ambiental. “Durante todo o mês de setembro estaremos promovendo ações temáticas para conscientizar a população sobre a importância da preservação e lembrar da relevância do Dia da Árvore para nossa cidade e para o planeta”, afirmou.
Já o prefeito Mauro do Atlântico destacou o papel do trabalho coletivo. Ele lembrou que o Viveiro Municipal disponibiliza gratuitamente mudas de espécies nativas para a comunidade. “Cada árvore plantada é um passo a mais para um futuro mais verde e saudável em nossa cidade”, ressaltou.
Com o lema “Mãos à obra pela natureza”, a Prefeitura programou outras duas atividades abertas à população:
19/09, às 8h – Nossa praça mais bonita: mutirão de plantio na Praça Enrique Ramon Rivarola Garcia, na Vila Icaraí.
27/09 – Conexão Ecológica, no Parque da Lagoa Comprida, com feira ecológica, visitas ao viveiro, trilha guiada e participação de estudantes e instituições parceiras.
A programação conta com apoio das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, Cultura e Turismo, Polícia Militar Ambiental, Simasul, 9º BECMb, Associação Aqui Tem Guia, Instituto Viva Pantanal, IFMS/Catalogando Aventuras e Barra de Acess.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Casa do Trabalhador
Há oportunidades para analista financeiro, mecânico, padeiro, entre outras diversas
Economia
Oportunidade vale apenas para o dia de hoje
Esporte
Seleção brasileira entra em ação a partir das 20h30 desta terça (9)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS