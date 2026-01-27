Aquidauana inicia Mutirão Cidade Limpa no bairro Nova Aquidauana em fevereiro

Entre os objetivos da ação está o controle do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya / Governo do Estado/Arquivo

A Prefeitura de Aquidauana realizará, de 2 a 6 de fevereiro, o Mutirão Cidade Limpa no bairro Nova Aquidauana. A ação tem como objetivo promover a limpeza urbana, com a retirada de lixo, galhos e entulhos acumulados em quintais e terrenos da região.

A administração municipal convoca os moradores do bairro para que aproveitem a oportunidade e colaborem com a iniciativa. A orientação é que os residentes façam a limpeza de seus quintais e coloquem o material descartável em frente às suas residências, dentro do período estipulado, para que as equipes da prefeitura realizem a coleta.

A ação faz parte de um esforço contínuo da gestão municipal para manter a cidade limpa e organizada. Após o recolhimento dos materiais, a prefeitura informa que haverá fiscalização conforme determina a Lei Municipal nº 2.558/2018, que regulamenta a limpeza urbana e a destinação adequada de resíduos.

A expectativa é que o mutirão, iniciado pela Nova Aquidauana, se estenda para outros bairros da cidade posteriormente. A prefeitura reforça que a manutenção de uma cidade limpa é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e a população, sendo fundamental também para o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A colaboração dos moradores é considerada essencial para o sucesso da ação e para a construção de um ambiente urbano mais saudável e sustentável para toda a comunidade.

