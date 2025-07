Aquidauana inicia obra de pavimentação e drenagem nos bairros Alto e Vila Icaraí

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana deu início às obras de pavimentação e drenagem nos bairros Alto e Vila Icaraí, em um investimento de mais de R$ 11 milhões. O projeto inclui a melhoria da infraestrutura urbana com a pavimentação de diversas ruas e a implantação de sistemas de drenagem para garantir melhor escoamento das águas pluviais.

As ruas contempladas na obra são, no bairro Alto: Treze de Junho, Álvaro Pontes, Antônio Nogueira e João Dias; e na Vila Icaraí: Sara Victória F. Villamaior, Lineu Augusto dos Reis Proença, Dezenove, Daniel Guerra e Rua 01. Com a execução desses serviços, a expectativa é melhorar a mobilidade, reduzir os problemas causados por alagamentos e aumentar a qualidade de vida dos moradores.