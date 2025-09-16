Aquidauana inicia obras de drenagem e pavimentação na Vila Icaraí

As obras de drenagem contemplam as ruas Sara Victória F. Villamaior, Lineu Augusto dos Reis Proença, Dezenove, Daniel Guerra e Rua 01
Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana iniciou nesta semana a implantação da rede de drenagem de águas pluviais em ruas da Vila Icaraí. A etapa antecede a execução da pavimentação asfáltica prevista para a região.
As obras de drenagem contemplam as ruas Sara Victória F. Villamaior, Lineu Augusto dos Reis Proença, Dezenove, Daniel Guerra e Rua 01. No mesmo pacote de investimentos estão incluídas intervenções em vias do Bairro Alto: Treze de Junho, Álvaro Pontes, Antônio Nogueira e João Dias.
O projeto integra o primeiro pacote de investimentos em infraestrutura urbana lançado em julho pelo prefeito Mauro do Atlântico. A ordem de serviço foi assinada com a presença de vereadores, moradores e do deputado federal Beto Pereira, responsável pela emenda que garantiu parte dos recursos.
O investimento total é superior a R$ 11,4 milhões, sendo R$ 7 milhões oriundos de emenda do deputado federal Beto Pereira, R$ 2,9 milhões do senador Nelsinho Trad e R$ 1,5 milhão da senadora Soraya Thronicke.
Segundo o prefeito Mauro do Atlântico, a drenagem é a base para a durabilidade do asfalto e a prevenção de problemas futuros. Ele também afirmou que está em busca de novos recursos para ampliar as obras de infraestrutura em outros bairros.
Durante o andamento das intervenções, a Prefeitura orienta moradores e condutores a redobrarem a atenção no trânsito da Vila Icaraí. As ruas em obras estão sinalizadas com indicações de desvio em razão da circulação de máquinas e trabalhadores.
