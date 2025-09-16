Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 15:10

Buscar

Últimas notícias
X
Obras

Aquidauana inicia obras de drenagem e pavimentação na Vila Icaraí

As obras de drenagem contemplam as ruas Sara Victória F. Villamaior, Lineu Augusto dos Reis Proença, Dezenove, Daniel Guerra e Rua 01

Da redação

Publicado em 16/09/2025 às 10:57

Atualizado em 16/09/2025 às 11:17

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana iniciou nesta semana a implantação da rede de drenagem de águas pluviais em ruas da Vila Icaraí. A etapa antecede a execução da pavimentação asfáltica prevista para a região.

As obras de drenagem contemplam as ruas Sara Victória F. Villamaior, Lineu Augusto dos Reis Proença, Dezenove, Daniel Guerra e Rua 01. No mesmo pacote de investimentos estão incluídas intervenções em vias do Bairro Alto: Treze de Junho, Álvaro Pontes, Antônio Nogueira e João Dias.

O projeto integra o primeiro pacote de investimentos em infraestrutura urbana lançado em julho pelo prefeito Mauro do Atlântico. A ordem de serviço foi assinada com a presença de vereadores, moradores e do deputado federal Beto Pereira, responsável pela emenda que garantiu parte dos recursos.

O investimento total é superior a R$ 11,4 milhões, sendo R$ 7 milhões oriundos de emenda do deputado federal Beto Pereira, R$ 2,9 milhões do senador Nelsinho Trad e R$ 1,5 milhão da senadora Soraya Thronicke.

Segundo o prefeito Mauro do Atlântico, a drenagem é a base para a durabilidade do asfalto e a prevenção de problemas futuros. Ele também afirmou que está em busca de novos recursos para ampliar as obras de infraestrutura em outros bairros.

Durante o andamento das intervenções, a Prefeitura orienta moradores e condutores a redobrarem a atenção no trânsito da Vila Icaraí. As ruas em obras estão sinalizadas com indicações de desvio em razão da circulação de máquinas e trabalhadores.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana executa recuperação de estradas vicinais no Pantanal

• Sepultamento de Enivaldo ocorre nesta manhã em Aquidauana

• Confira as vagas de trabalho disponíveis em Aquidauana e região

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Incêndios

Bombeiros reforçam combate a incêndios florestais em Aquidauana e Miranda

Geral

Acidente em cruzamento mobiliza Bombeiros em Aquidauana

Luto

Aquidauana se despede de Maria Candia Nunes da Cunha

Acadêmicos participam de visita técnica em Viveiro de Aquidauana

Policial penal de Aquidauana vence concurso de fotografia com imagem do Pantanal

Idoso sofre queda e é socorrido pelo Samu em Aquidauana

Educação

Acadêmicos participam de visita técnica em Viveiro de Aquidauana

Publicidade

Prêmio

Policial penal de Aquidauana vence concurso de fotografia com imagem do Pantanal

ÚLTIMAS

Vila Margarida

Idoso é morto a facada pelo próprio irmão em Campo Grande

Autor do crime teria esquizofrenia e teve um surto antes de atacar o irmão

On-line

Leilão de eletrônicos da Sefaz-MS tem mais de 300 lotes

O certame vai até dia 29 de setembro, às 10h de MS

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo