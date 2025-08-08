Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 15:35

Aquidauana inicia obras de novo Centro Esportivo na Santa Terezinha

Novo espaço terá campo sintético, quadras, pista de caminhada e playground no Conjunto Ovídio Costa III

Redação

Publicado em 08/08/2025 às 14:43

Gabriela Bernardes / AGECOM

Esporte, lazer e saúde ganharão reforço no Bairro Santa Terezinha. Na manhã desta sexta-feira (8), o prefeito Mauro do Atlântico assinou a ordem de serviço autorizando o início das obras do novo Centro Esportivo no Conjunto Ovídio Costa III.

A cerimônia fez parte das comemorações pelos 133 anos de Aquidauana e contou com a presença do vice-prefeito Dr. Murilo Acosta, vereadores, secretários municipais, autoridades militares e representantes do Detran local.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com recursos de R$ 1.190.000,00 viabilizados pelo deputado federal Luiz Ovando.

O novo espaço contará com campo de futebol com grama sintética e cercamento, meia quadra de basquete 4x4, quadra de esportes, pista de caminhada, parque infantil, área de convivência, iluminação e arborização, promovendo lazer, esporte e qualidade de vida para moradores da região.

“Essa obra vai garantir à população dessa região, que é muito populosa, acesso ao esporte e ao lazer, promovendo mais qualidade de vida para todos”, afirmou o prefeito Mauro do Atlântico, agradecendo ao deputado Luiz Ovando pela destinação dos recursos.

O secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Robert Cacho, destacou que o investimento representa um avanço para a infraestrutura local, ampliando as opções de convivência e prática esportiva para crianças, jovens e adultos.

