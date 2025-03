Aquidauana inicia projeto de vÃ´lei adaptado para a melhor idade

Ontem, terça-feira (11), na quadra de esportes da Pestalozzi de Aquidauana, teve início o projeto de Vôlei Adaptado para a terceira idade, ou seja, um momento de lazer e prática esportiva para quem já está nos 45+.

O projeto desde o ano passado já vinha sendo projetado para acontecer em Aquidauana e foi uma das ações anunciadas pelo prefeito Mauro do Atlântico em seu plano de governo.

“Eu e o vice-prefeito Drº Murilo Acosta e do diretor-presidente da Fundesporte – Paulo Ricardo Nuñes recentemente discutimos com a FEMA e com os praticantes da modalidade para iniciarmos o projeto com suporte da prefeitura. Agora, já estamos vendo os treinamentos acontecerem e queremos ver um número cada vez maior da turma da terceira idade participando. Esporte é saúde e qualidade de vida”, lembrou o prefeito Mauro.

O primeiro treinamento aconteceu ontem à noite. As aulas de vôlei adaptado são gratuitas e acompanhadas pelos professores da FEMA Wilson Luiz e Luan Cesar e Prof. Junior Hota (SEMED) e da empresária e pedagoga Carmem Malei.

Podem participar homens e mulheres a partir dos 45 anos. Os interessados devem se inscrever na sede da FEMA no Ginásio Poliesportivo ou se apresentar as terças-feiras e sextas-feiras a partir das 19 horas, na quadra da Pestalozzi de Aquidauana.

O projeto é uma realização da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA) e apoio Associação Pestalozzi.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana