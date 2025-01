Aquidauana inicia projeto em aldeias para combater o Aedes aegypti

Gabriela Bernardes

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), lançou o Projeto de Vigilância Entomológica com Armadilhas de Ovitrampas, uma iniciativa estratégica para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O projeto busca garantir mais segurança e qualidade de vida para as comunidades indígenas do município.



Treinamento

O treinamento ocorreu nos dias 15 e 16 de novembro, no Auditório da ESF Duque de Caxias. A capacitação foi conduzida por especialistas, como Paulo Silva, gerente epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde; Sebastião Marques, coordenador de Controle de Vetores; e Waldemar Celestino, supervisor da área.



Ao todo, 12 aldeias indígenas foram contempladas: Imbirussu, Lagoinha, Água Branca, Bananal, Esperança, Ipegue, Colônia Nova, Córrego Seco, Cruzeiro, Limão Verde e Buritizinho.



Funcionamento

As ovitrampas são armadilhas simples, compostas por recipientes pretos com água e levedo, além de palhetas de madeira que atraem as fêmeas do mosquito para depositar ovos. Após sete dias, as palhetas são recolhidas e analisadas para identificar áreas de maior infestação, permitindo o direcionamento preciso das ações de controle.



De acordo com Sebastião Marques, coordenador de Controle de Vetores, o uso dessa tecnologia é eficiente e acessível.



“Colocamos um vaso preto preenchido com água e levedo e adicionamos uma palheta de madeira. O recipiente atrai o mosquito fêmea para depositar seus ovos, e, semanalmente, fazemos a substituição da palheta para análise”.



Parcerias

O projeto é realizado em parceria com o Ministério da Saúde, a Fiocruz, a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Governo do Estado de MS e a Vigilância em Saúde do MS. Além disso, conta com o apoio de profissionais locais, como os Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) e representantes da Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica do município.



Importância para a saúde pública

A secretária de Saúde e Saneamento de Aquidauana, Sandra Calonga, destacou a relevância do projeto.



“A utilização das ovitrampas nos permite um monitoramento eficiente e direcionado. Isso garante que as ações de combate sejam mais precisas, protegendo a saúde da população indígena e fortalecendo o sistema de vigilância epidemiológica do município”.



Engajamento

Participaram do treinamento autoridades locais, como a coordenadora da Atenção Básica, Janaína Estela Vargas dos Santos Melgarejo; a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Camila Mayer; a supervisora de Saúde Ambiental do DSEI-SESAI/MS, Juliana de Souza Soares; e o cacique da Aldeia Lagoinha, Levi Vicente.