Aquidauana inicia projeto "Saúde Aqui" em comunidades indígenas

Divulgação

O projeto "Saúde Aqui" teve início em Aquidauana com o objetivo de proporcionar atendimento de saúde às famílias nas áreas mais remotas do município, incluindo as aldeias indígenas.



Segundo divulgado pela prefeitura no sábado (15), ocorreu a primeira edição do mutirão de atendimentos do "Saúde Aqui". Foram oferecidos diversos serviços de saúde gratuitos, focados em prevenção e bem-estar. O evento registrou um total de 977 atendimentos, uma quantidade significativa devido à dificuldade de muitas famílias em se deslocar até a cidade para consultas ou por não receberem esses serviços pela saúde indígena.



De acordo com o relatório da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), os atendimentos na aldeia Ipegue foram distribuídos da seguinte maneira: clínica geral (38 consultas), oftalmologia (83 atendimentos), ginecologia (32 consultas), odontologia (29 atendimentos), nutrição (18 atendimentos), educação física (21 atendimentos), eletrocardiograma (65 exames), coleta de preventivos (27), 1.099 exames laboratoriais realizados, além de mais de 60 pacientes atendidos com medicamentos gratuitos.



O evento incluiu também a atualização de vacinas para 260 pessoas, testes rápidos para HIV, Sífilis, HEP B e C, sessões de auriculoterapia e shantala, orientações sobre planejamento familiar, triagem para entrega de óculos de grau a mais de 50 pacientes, atividades educativas em saúde, distribuição de preservativos e visitas domiciliares para vacinação antirrábica e testes de leishmaniose canina.



A equipe multidisciplinar ofereceu consultas com psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, além de aulas de zumba, pilates, auriculoterapia, ventosaterapia, cromoterapia e musicoterapia.



Este projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Aquidauana, através da SESAU, com o apoio da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI). Foi idealizado pelo prefeito Odilon Ribeiro em resposta às necessidades de saúde primária das famílias e lideranças indígenas.



As atividades na aldeia Ipegue iniciaram cedo, pouco antes das 7h da manhã, e seguiram até o final da tarde na Escola Municipal Feliciano Pio e na ESF da aldeia.



Além dos atendimentos, a comunidade da Aldeia Ipegue desfrutou de serviços de corte de cabelo gratuito para adultos e atividades recreativas para as crianças, como cama elástica, algodão-doce e pipoca.



Estiveram presentes na realização dos atendimentos a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Patrícia Panachuki, o cacique da aldeia Ipegue - Ademir Soares (Dodó), o vereador Tião Melo (representando a Câmara Municipal), o coordenador do polo/base da SESAI de Aquidauana - Narciso Gonçalves, o assessor do Distrito Sanitário Especial Indígena - Clenivalo Pires Xavier, a presidente do Conselho Municipal de Saúde - Ana Paula Contó e Elisangela Albuquerque - diretora da escola municipal Feliciano Pio.



"Estamos comprometidos com a saúde da população indígena de nossa cidade. Junto com o prefeito Odilon, mobilizamos nossa equipe para esses atendimentos tão essenciais para a comunidade. O sucesso desta primeira ação superou nossas expectativas e será levada para outras aldeias", afirmou a secretária Patrícia Panachuki.



O cacique Ademir Soares destacou a importância do projeto na aldeia Ipegue e agradeceu à Prefeitura de Aquidauana pela parceria e pelo cuidado com a comunidade indígena.



O vereador Tião Melo, representando a Câmara Municipal de Aquidauana, ressaltou a relevância da iniciativa para melhorar a saúde da população local e reforçou o compromisso da Câmara em apoiar iniciativas que fortaleçam a saúde municipal.