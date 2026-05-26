Aquidauana inicia recuperação do asfalto na Rua 7 de Setembro, acesso ao Frigorífico Buriti

Serviço visa eliminar buracos e afundamentos no trecho que liga Aquidauana a Anastácio pela Ponte Boiadeira
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana iniciou nesta semana a recuperação do asfalto da Rua 7 de Setembro, no prolongamento que dá acesso ao Frigorífico Buriti, à Colônia Buriti e à Ponte Boiadeira, via de ligação entre Aquidauana e Anastácio.
As equipes da empresa Artefatos, da Secretaria Municipal de Administração, estão trabalhando na recuperação dos pontos onde há buracos e afundamento da pavimentação. Homens e máquinas atuam no local para garantir melhores condições de tráfego, mais segurança e mobilidade para toda a população que utiliza diariamente o trecho.
A prefeitura reforça que segue investindo na manutenção das vias públicas e na melhoria da infraestrutura urbana do município.
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