Aquidauana inicia reforma e ampliação do CMEI Andrea Pace de Oliveira

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana iniciou a obra de reforma geral e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Andrea Pace de Oliveira, localizado ao lado do CAIC. Os serviços são executados com recursos próprios do município e contam com investimento superior a R$ 1 milhão.



A intervenção prevê a modernização da unidade, com troca total do piso por granilite; reforma da cozinha, lavanderia, depósitos e banheiros; melhorias nas salas existentes, incluindo forro e pintura; substituição da cobertura; além de revisão e troca das instalações elétricas e hidrossanitárias. O projeto também inclui a construção de uma área de convivência infantil e a cobertura do parquinho.



Nesta segunda-feira (23), o prefeito Mauro do Atlântico visitou o local acompanhado da secretária municipal de Educação, Wilsandra Beda, para acompanhar o andamento dos serviços. Durante a visita, o prefeito afirmou que o investimento na primeira infância é prioridade da gestão.



“Essa reforma e ampliação do CMEI Andrea Pace não é só uma obra de estrutura, é mais cuidado com os nossos pequenos e mais tranquilidade para os pais e mães que precisam sair de casa todos os dias para trabalhar, sabendo que seus filhos estão em um ambiente seguro, acolhedor e preparado para aprender”, declarou.



O prefeito também afirmou que o trabalho desenvolvido em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação tem como objetivo garantir acesso a espaço de aprendizagem desde os primeiros anos até o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).



A secretária municipal de Educação, Wilsandra Beda, afirmou que a modernização da estrutura atende a uma demanda da comunidade escolar e contribui para o desenvolvimento do trabalho pedagógico na unidade.



As equipes das secretarias de Educação e de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas acompanham o cronograma e realizam a fiscalização da obra.