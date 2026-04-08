Aquidauana inicia seletiva estudantil para os Jogos da Juventude de MS

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana iniciou na terça-feira (08) a Seletiva Municipal Estudantil que definirá as escolas que irão representar o município nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. A competição envolve futsal masculino e feminino e voleibol feminino, com estudantes de 12 a 14 anos.



Participam alunos de escolas das redes municipal, estadual e particular. As equipes campeãs de cada modalidade irão representar Aquidauana na fase estadual, prevista para começar em junho, em Campo Grande.



As partidas são realizadas no período vespertino, no Ginásio de Esportes José Campelo. A comunidade escolar acompanha os jogos, com presença de torcidas das escolas participantes.



No futsal masculino, disputam as escolas Erso Gomes, Escola Municipal Indígena Francisco Farias, Escola Municipal Indígena Lutuma Dias, Escola Estadual Felipe Orro, Escola Estadual Cândido Mariano, Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, Instituto Educacional Falcão e Escola Terra Mater.



No futsal feminino, participam Escola Municipal Indígena Lutuma Dias, Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade e Escola Terra Mater.



No voleibol feminino, competem Instituto Educacional Falcão, Terra Mater e Escola Estadual Cândido Mariano.



A seletiva é organizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.