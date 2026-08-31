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Saúde animal

Aquidauana inicia semana com ação de vacinação antirrábica no Cejar

Atendimento ocorre das 07h às 11h e das 13h às 17h; campanha segue na terça e quarta-feira

Redação O Pantaneiro

Publicado em 31/08/2026 às 07:55

Atualizado em 31/08/2026 às 14:07

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Pet sendo imunizado durante campanha de vacinação antirrábica na Vila Bancária / Arquivo O Pantaneiro

Aquidauana inicia a semana com novas ações da Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. Ao longo de três dias, haverá atendimento gratuito em diferentes regiões da cidade. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

A programação começa nesta segunda-feira (31), na Escola Cejar. Na terça-feira (01º), a vacinação será realizada no Sinprecam, enquanto, na quarta-feira (02), a equipe estará na Associação de Moradores do São Cristóvão.

Em todos os locais, o atendimento ocorrerá das 07h às 11h e das 13h às 17h.

A vacinação é uma das principais medidas de prevenção contra a raiva, doença grave que pode ser fatal e também pode afetar os seres humanos. A imunização dos animais contribui para reduzir os riscos de transmissão e proteger tanto os pets quanto a comunidade.

A campanha reforça a importância de manter cães e gatos protegidos e com a vacinação antirrábica em dia.

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