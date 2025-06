Aquidauana inicia semana com mutirão de limpeza em bairros

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana iniciou nesta segunda-feira (16) mais uma etapa do mutirão de limpeza urbana, com serviços de retirada de lixo, entulho, roçada e varrição. Os trabalhos estão concentrados nos bairros Arara Azul, Jardim Aeroporto I e II e na aldeia Tico Lipu.



Coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, a ação seguirá nos próximos dias para as vilas Pinheiro e Chapecoense. Em ruas sem pavimentação, também está sendo feito o patrolamento, com objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade.



As equipes reforçam que a colaboração da população é essencial para manter os espaços limpos e adequados. Mesmo com os serviços em andamento, ainda é recorrente o descarte irregular de resíduos em calçadas, terrenos baldios e vias públicas.



A Vigilância Sanitária está atuando em campo, com ações de vistoria, notificações e, quando necessário, aplicação de multas em locais com acúmulo de lixo e terrenos sujos, conforme estabelece a Lei Municipal nº 2.558/2018. A legislação determina que é responsabilidade do proprietário realizar a limpeza e retirar os resíduos de seus imóveis, não sendo permitido deixá-los em vias públicas.



A administração reforça que práticas simples, como o descarte correto do lixo, a limpeza de quintais e terrenos, e o cuidado com as bocas de lobo, contribuem diretamente para a manutenção de uma cidade mais limpa, segura e organizada.

