Aquidauana inicia semana com previsão de chuva e trovoadas

Arquivo/ O Pantaneiro

Para Aquidauana nesta segunda-feira (24), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa mínima de 21°C e máxima de 36°C. O céu deve apresentar muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas.



A previsão desta segunda-feira marca o início de um período com maior variação no tempo para o município, à medida que se aproxima o final de novembro.



A recomendação é atenção em atividades ao ar livre, considerando o aumento das nuvens e o risco de trovoadas no decorrer da tarde e da noite.

