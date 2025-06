Aquidauana inicia Semana do Meio Ambiente com ação em aldeia

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), realizou nesta segunda-feira, 2 de junho, a primeira atividade da Semana do Meio Ambiente de 2025. A ação aconteceu na Escola Municipal Polo Feliciano Pio, localizada na Aldeia Ipegue, pertencente à Terra Indígena Taunay-Ipegue.



O evento contou com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente, Humberto Torres, e da equipe técnica da Sema. Aproximadamente 100 alunos participaram de palestras educativas sobre os perigos da poluição plástica e dos incêndios florestais. As apresentações foram ministradas por servidores da Sema e integrantes da Brigada Prevfogo, do Ibama.



Os estudantes também receberam folhetos informativos com orientações sobre boas práticas ambientais e participaram do plantio de mudas de espécies nativas e frutíferas no pátio da escola.



Paralelamente às atividades pedagógicas, equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais realizaram a retirada de resíduos nas ruas da aldeia, como parte das ações de cuidado ambiental e limpeza urbana.



De acordo com o secretário Humberto Torres, a atividade representa um passo importante no fortalecimento da educação ambiental no município. A Semana do Meio Ambiente de Aquidauana seguirá com uma série de ações programadas em diferentes pontos do município, com foco na promoção de práticas sustentáveis e na conscientização da população sobre a preservação dos recursos naturais.

