Aquidauana institui Comissão Saúde das Mulheres

Também foi aprovada homenagem póstuma a um conselheiro
As reuniões do Conselho Municipal de Saúde ocorrem sempre na segunda segunda-feira de cada mês / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
O Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana realizou, na última segunda-feira, dia 15, a sua 345ª Reunião Ordinária. O órgão, responsável por formular, acompanhar e fiscalizar as políticas públicas de saúde no município, discutiu novas estruturas de trabalho, prestou homenagens e definiu pautas estratégicas para o próximo ano.
Um dos pontos centrais do encontro foi a criação da Comissão Saúde das Mulheres, com a indicação dos membros que irão compor o novo grupo de trabalho dedicado a políticas específicas para a saúde feminina no município. Além disso, foi indicada uma nova conselheira para representar Aquidauana na Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CIST) em âmbito estadual.
A reunião contou com a presença da secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, e também recebeu as enfermeiras Andrea Cezar e Renata, que apresentaram atualizações sobre o programa de combate ao tabagismo, fluxos de agendamento de consultas e o funcionamento da Atenção Básica.
Em um momento de emoção e reconhecimento, o plenário aprovou por unanimidade uma Moção de Pesar em homenagem ao conselheiro Norival Gama, falecido no último dia 6 de dezembro. O documento destaca os relevantes serviços prestados por ele ao Conselho e à saúde pública municipal.
Ao final dos trabalhos, foi apresentado o calendário de reuniões ordinárias para 2026 e discutida a inclusão de um novo procedimento no credenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas do município.
As reuniões do Conselho Municipal de Saúde ocorrem sempre na segunda segunda-feira de cada mês, na sede da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, e são abertas à participação popular. A presença da comunidade é incentivada como forma de fortalecer o controle social e garantir que as decisões em saúde reflitam as necessidades reais da população.
